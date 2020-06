LIGUE 1 - Dans un communiqué publié vendredi soir sur son site officiel, l'Olympique de Marseille annonce que l'un de ses joueurs, sans préciser son identité, a été précédemment positif au coronavirus. Ce dernier ne serait plus contagieux, précise cependant l'OM.

Les joueurs de l'OM étaient au centre Robert Louis-Dreyfus ce vendredi pour subir des tests. Ceux-ci ont révélé que l'un d'entre eux a été, précédemment, positif au Covid-19. "Il est à ce jour sain, non contagieux et immunisé", précise l'Olympique de Marseille dans un communiqué publié sur son site officiel. Jusqu'à lundi, les joueurs d'André Villas-Boas vont poursuivre les tests physiques et médicaux.

