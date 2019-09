Un geste de classe. Au bout d'un match à essuyer les sifflets du virage Auteuil, Neymar, le paria, a sauvé le PSG d'une sacrée désillusion d'un fantastique retourné acrobatique dans les arrêts de jeu (90e+2). Et Strasbourg, pourtant vaillant de bout en bout, a fini par tomber face au génie brésilien (1-0), samedi soir. Un scénario invraisemblable que seul un joueur de sa trempe pouvait écrire. Avec cette victoire, le Paris Saint-Germain conserve sa première place au classement de la Ligue 1 (12 pts), en attendant les matchs de Rennes et Nice.

Depuis l'annonce de sa présence dans le groupe parisien contre Strasbourg, il était évident que tous les yeux allaient être rivés sur un seul joueur samedi après-midi au Parc des Princes, Neymar. Après une fin de mercato mouvementée concernant le cas du Brésilien, "Ney" a répondu aux critiques le visant en faisant parler sa classe et son talent sur le terrain.

Alors que les Parisiens offraient à leur public une prestations des plus tristes (0 tir cadré en première période), l'éclair est venu du numéro 10 dans les arrêts de jeu en toute fin de match. Un centre d'Abdou Diallo que la star auriverde a converti en retourné accrobatique, depuis le point de penalty (90e+2). Jusque-là irréprochable, Sels n'a rien pu faire pour empêcher cette très tardive ouverture du score.

"Ney" bien seul dans la création

Il fallait bien un geste pareil pour débuter la longue période de réconciliation qui s'annonce entre Neymar et les supporters parisiens. Car le désamour est profond. Dès l'annonce de la composition de Thomas Tuchel, le Brésilien a subi les sifflets d'une partie des Ultras de la capitale. A chaque touche de balle de l'ancien Barcelonais, même punition, bien que la véhémence n'ait pas été unanime du côté du kop de la capitale. Son but a également été "célébré" par des sifflés alors qu'une majorité du public a reconnu que Neymar venait de sortir un Paris amorphe d'un faux-pas tout dessiné.

Avec Kylian Mbappé sur le banc (cuisse) et Eric Maxim Choupo-Moting comme seul point d'appui en attaque, Neymar avait l'occasion de montrer qu'il demeurait l'une des principales solutions offensives parisiennes. Et il l'a fait. Outre son but, le Brésilien a été bien seul dans la création du PSG. Entré à la 72e minute, la dernière recrue, Mauro Icardi, n'a pas pu pleinement s'illustrer. Tandis que Keylor Navas s'est montré solide sur les quelque occasions franches strasbourgeoises, à l'image de sa parade devant Ajorque (76e).

Les hommes de Thomas Tuchel se tournent désormais vers leur premier match de poule en Ligue des Champions, mercredi (21h), à domicile face au Real Madrid. Peut-être l'occasion de réconcilier un peu plus "Ney" avec les supporters parisiens prêts à entendre le talent du prodige.