LIGUE 1 - Selon les informations de l'Equipe et de La Provence, André Villas-Boas a rencontré mercredi Jacques-Henri Eyraud à Marseille pour évoquer la saison prochaine et des ambitions du club. Et selon les deux médias, l'entraîneur portugais n'a pas encore obtenu les garanties nécessaires. L'Equipe ajoute qu'Andoni Zubizarreta serait sur le départ.

Restera, restera pas ? Les supporters marseillais sont scotchés aux décisions de la direction marseillaise, qui détermineront si André Villas-Boas acceptera d'entraîner une saison supplémentaire l'Olympique de Marseille. Le technicien portugais a conditionné sa décision au mercato estival et aux ambitions du club. Selon les informations de l'Equipe et de La Provence, "AVB" a rencontré Jacques-Henri Eyraud mercredi à Marseille et pour le moment, rien n'en est rien sorti de positif. L'Equipe annonce également qu'Adoni Zubizarreta, le directeur sportif de l'OM serait sur le départ. Villas-Boas avait lié son avenir à celui du directeur sportif et ce départ pourrait réduire considérablement les chances du technicien de rester à l'OM.

"Le Portugais voulait des garanties sur la compétitivité de l'équipe", explique l'Equipe, avant d'ajouter : "Les a-t-il obtenues ? Ce n'est pas la tendance." Même son de cloche du côté de La Provence : "Les positions des deux camps restent, pour l'heure, très éloignées et le doute s'insinue inévitablement sur l'avenir du Lusitanien." Concernant Zubizarreta, il était, toujours selon l'Equipe "sur la sellette depuis l'automne dernier". C'est sa "sa proximité avec André Villas-Boas (...) [qui] lui avait assuré une certaine protection".

Villas-Boas avait prévenu sa direction dès janvier dernier : "Je savais que la situation économique du club était prioritaire à l'aspect sportif. Mais normalement le plus important ce sont les performances sportives, qui sont au top actuellement. Je pense que l'intérêt du club est donc de maintenir ces performances au top, et ensuite de voir à la fin de saison en fonction des offres", balançait-il en conférence de presse avant le 16e de finale de Coupe de France face à Granville. Les supporters marseillais vont être dans le flou encore quelques semaines.

