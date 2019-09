Valère Germain est un paradoxe à lui-seul : il est à la fois un attaquant moderne et une victime du foot d'aujourd'hui. De lui, on ne voit que ses statistiques, qui devraient pourtant être rationnalisées avec ce qui est beaucoup moins quantifiable mais tout autant essentiel. Le vice a même été poussé un peu plus loin, il y a quinze jours, lorsque le diffuseur de la rencontre entre Monaco et l'OM a été victime d'une rupture de faisceau. Devant leur télévision, les supporters marseillais avaient été privés du but égalisateur inscrit par le joueur de 29 ans, juste avant la pause.

Valère Germain buteur pour Marseille à Monaco en Ligue 1 le 15 septembre 2019Getty Images

17 buts en deux saisons mais "une grande aide pour l'équipe"

Ce soir-là, Dario Benedetto avait marqué deux buts et il n'y en avait eu que pour lui après la rencontre. C'est l'effet de la nouveauté, sûrement, et du contexte phocéen aussi : même si les deux attaquants étaient arrivés au même moment sur la Canebière, la cote de popularité de l'Argentin, pourtant inconnu jusque-là, aurait été plus élevée que celle de son coéquipier. Mais depuis le début de saison, Germain subit les sifflets de ceux qui ne retiennent que les 17 petits buts qu'il a inscrits en deux exercices à l'OM. Le bilan chiffré n'est pas catastrophique mais il est évidemment insuffisant pour faire l'unanimité au Vélodrome.

Vidéo - OM - Germain sur Villas-Boas : "J'ai une bonne relation avec lui, il est entier" 00:43

Heureusement, il y a encore les spécialistes pour parler de lui. Après le succès olympien à Monaco, André Villas-Boas n'a pas attendu une question qui ne serait jamais venue pour féliciter son joueur, aussi auteur d'une passe décisive. "Je dois parler de Valère. Il a fait un très bon match, avait confié le coach portugais. Il a fait des différences, il a été d’une grande aide pour l’équipe et il a marqué." Le coach lusitanien est un excellent communicant. Ce n'est peut-être pas un hasard s'il a évoqué sa performance globale avant son but.

Le bon duo avec Benedetto ?

Germain n'est pas une machine à scorer mais il a toujours été très utile à ceux qui le sont : Radamel Falcao à Monaco, Alassane Pléa à Nice, et désormais Dario Benedetto à l'OM. En deux saisons, Rudi Garcia l'avait associé à un autre attaquant à seulement cinq reprises (dont deux face au PSG…). L'ancien coach de la Roma, très attaché au 4-2-3-1, n'a jamais envisagé de l'installer ailleurs que dans l'axe. André Villas-Boas, lui, a vite compris que son positionnement n'avait pas de réelle importance. "Je ne reste pas cantonné sur le couloir, j'essaie de rentrer dans l'axe, avait expliqué Germain. Les efforts défensifs ne me dérangent pas non plus."

Vidéo - Germain : "Benedetto comme Agüero ? On espère qu’il fasse une aussi grande saison" 00:45

L'ancien Monégasque a un rôle majeur à jouer pour atteindre un objectif important pour le club, à savoir rentabiliser les 14 millions d'euros investis sur Dario Benedetto. Lui ne veut pas la lumière : "Quand je joue à droite, j’essaie d’accompagner le plus possible Dario devant, avait-il détaillé. Je lui ai déjà délivré une passe décisive. Pour faire gagner l'équipe, tout le monde essaie d'être le plus complémentaire possible offensivement." Surtout lui. Et tant pis s'ils sont trop peu à le voir.