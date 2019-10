Rennes gagne enfin. Les Bretons ont mis fin à une série de dix matches sans victoire toutes compétitions confondues en s'imposant contre Toulouse (3-2) grâce à une réalisation dans les arrêts de jeu du jeune Yann Gboho (18 ans), rentré à peine une minute auparavant. Rapidement menés de deux buts après six minutes de jeu, les hommes d'Antoine Kombouaré n'ont pas réussi à tenir le match nul après légalisation de l'inévitable Gradel (84e) et glissent à la 17e place du classement, un point devant la zone de relégation.

Il fallait remonter au 25 août dernier pour trouver trace d'une victoire rennaise cette saison. Les Bretons s'étaient alors imposés (0-2) à Strasbourg. Face au TFC, Rennes a retrouvé le goût de la victoire mais que ce fut compliqué. Les hommes de Julien Stephan ont pourtant démarré la rencontre sur les chapeaux de roues.

En six minutes seulement, le break était fait. Niang, d'abord, a été à la conclusion d'une magnifique action rennaise. Bourigeaud redescendu pour récupérer le ballon a trouvé l'attaquant sénégalais dans l'axe qui a dévié pour Hunou. Ce dernier a alors servi Maouassa sur le côté gauche qui a centré en première intention et retrouvé dans la surface Niang qui a crucifié Reynet d'une volée sous la barre (3e). Puis, c'est Hunou qui a doublé la marque en devançant la défense toulousaine au premier poteau sur une remise de Gnagnon (6e). On a alors cru retrouver le Stade Rennais conquérant et double vainqueur du PSG dans l'année, mais ce n'était qu'un trompe-l'œil.

Gboho, une rentrée marquante

Cinq minutes et puis quasiment rien. Voilà comment on pourrait résumer la partition rennaise face aux Toulousains. Une fois le deuxième but marqué, les Bretons ont peu à peu laissé le TFC, pourtant groggy, se remettre dans la rencontre. Dossevi est ainsi venu réduire la marque juste avant la mi-temps (41e) profitant d'une mauvaise sortie d'Edouard Mendy. Mais hormis une volée de Gradel qui a flirté avec le montant, les Violets ont souvent manqué de justesse pour inquiéter le gardien rennais quand les Bretons ne se montraient dangereux que par intermittence. Jusqu'à cette merveille de coup franc du capitaine toulousain qui est venu se loger dans la lucarne du gardien sénégalais (84e).

On s'est alors dit encore une fois que Rennes n'allait pas se sortir de cette spirale infernale. C'était sans compter sur le coaching de Julien Stephan. Le technicien rennais a fait le choix de remplacer Del Castillo par Gboho (18 ans), et seulement une minute plus tard (92e) le jeune milieu a offert à son équipe sa première victoire depuis deux mois. Un succès qui ramène les Bretons à trois points du podium avant le PSG-Marseille de dimanche soir.