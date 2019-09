"Au terme du mercato, et comme le prévoit la Charte du football professionnel, la Direction du Football Club des Girondins de Bordeaux a pris la décision de réintégrer dans le groupe mis à la disposition de Paulo Sousa, les joueurs qui devaient être transférés et ne l'ont pas été", avait indiqué jeudi dans un communiqué le club bordelais juste avant la première séance d'entraînement post-mercato.

Rapports tendus avec Sousa

Sur les quatre joueurs concernés, trois d'entre eux, les défenseurs Paul Baysse et Thomas Carrique, et l'attaquant brésilien Jonathan Cafu, ont bien repris normalement l'entraînement en participant aux deux séances programmées jeudi après-midi et vendredi matin au Haillan. En revanche, Younousse Sankharé n'y a pas pris part. Selon plusieurs sources, l'ancien joueur de Guingamp a été mis à pied à titre conservatoire jeudi après avoir été reçu par le président Frédéric Longuépée. Sollicité, le club bordelais n'a pas souhaité commenter cette décision.

Gaetan Laborde face à Younousse Sankhare lors de Montpellier - BordeauxGetty Images

Au delà des rapports tendus que Sankharé entretient avec son entraîneur portugais Paulo Sousa, ces mêmes sources évoquent comme raisons à cette sanction un manque de professionnalisme du joueur et le fait qu'il ait manqué cet été plusieurs séances d'entraînement. Durant le mercato, Sankharé, dont le dernier match en compétition remonte au mois de mai (victoire 1-0 à Caen - avec but de Sankharé - lors de la dernière journée du précédent exercice), a été en contact avec deux clubs britanniques de Championship et deux clubs de Liga, notamment Leganes, sans que cela ne débouche sur un transfert.