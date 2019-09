Syvinho a réservé une petite surprise à son homologue, Thomas Tuchel pour le match de clôture de la 6e journée de Ligue 1 entre l'OL et le PSG. Le coach brésilien a décidé d'aligner son équipe en 3-5-2 pour la première fois de la saison avec un trio composé de Marcelo, Denayer et Andersen en défense centrale avec Koné et Dubois sur les côtés. Le milieu à trois sera formé par Mendes, Reine-Adélaïde et Aouar alors que Depay et Dembélé seront chargés de peser sur la défense parisienne.

Côté Parisien, la surprise réside dans la présence de Marco Verratti sur le banc au coup d'envoi. Au milieu, Tuchel a choisi d'aligner Ander Herrera pour accompagner Marquinhos et Idrissa Gueye flamboyant face à Madrid. En défense centrale, Diallo remplace Kimpembé alors qu'Eric Maxim Choupo-Moting complète le trio d'attaque avec Neymar et Di Maria en absence de Mbappé, Cavani et Icardi.