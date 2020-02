Lopes et Terrier de nouveau absents à Nice

Le gardien de but Anthony Lopes et l'attaquant Martin Terrier sont de nouveau absents du groupe de Lyon qui se déplace à Nice dimanche en match de la 23e journée de Ligue 1, a annoncé l'OL samedi. Lopes n'est pas suffisamment rétabli d'une blessure à une épaule et le Roumain Ciprian Tatarusanu va poursuivre son intérim dans les buts. De son côté, Terrier, victime d'un malaise vagal contre Toulouse (3-0), le 26 janvier, "a besoin de plus d'entraînements pour postuler" selon l'entraîneur Rudi Garcia.