Brest - OL : 2-2

Un calvaire. Jusqu’au bout. Pour un nul qui fait (encore) tâche. Avec des choix offensifs hasardeux et sans réel leader technique, Sylvinho a privé son OL d’une assise technique nécessaire et Lyon a franchement galéré pour aller chercher le nul à Brest (2-2). Les Gones pensaient pourtant avoir fait le plus dur par l’opportuniste Moussa Dembélé (0-1, 24e) puis grâce à un geste de classe de Maxwel Cornet (1-2, 69e). Mais c’était sans compter sur Yoann Court, formé à Lyon, qui s’est offert un doublé aussi inattendu que salvateur (25e, 85e). C’est le sixième match sans victoire d’une formation lyonnaise désormais dixième du championnat… Et, au vu du piètre spectacle affiché, c’est presque normal.

Ce qu’on en retient : L’étau se resserre sur Sylvinho…

Moussa Dembélé (OL) contre BrestGetty Images

Nantes - Rennes : 1-0

Ce fut une histoire de penalties et de geste de classe. Le premier est venu d’Alban Lafont, sanctionné à tort d’une faute dans sa surface pour une sortie licite sur Adrien Hunou. Face à Mbaye Niang, le gardien français s’est parfaitement détendu pour sauver les Nantais (34e). En seconde période, c’est Jérémy Morel qui s’est rendu coupable d’une main dans sa surface. Facile, Abdoulaye Touré a sanctionné les Rennais d’une panenka sublime (1-0, 77e). Les Canaris sont désormais quatrièmes, Rennes est huitième.

Ce qu’on en retient : Que ce FC Nantes est décidemment plein de ressources

Lafont (Nantes) arrête le penalty de Niang (Rennes)Getty Images

Toulouse - Angers : 0-2

Il ne s’était rien passé. Ce Toulouse-Angers allait terminer au cimetière des matches à oublier de ce cru 2018-2019. Et puis, Rachid Alioui a décidé l’inverse. En toute fin de match, l’attaquant angevin s’est chargé d’un coup franc lointain pour envoyer la gonfle en pleine lucarne laissant Baptiste Reynet bien dépourvu (0-1, 88e). Avant de doubler la mise sur un contre par son attaquant après un contre de Casimir Ninga (0-2, 90+3e). Vous ne rêvez pas : Angers est dauphin du PSG ! Toulouse est 14e.

Ce qu’on en retient : Que la dalle angevine est sans fin.

La joie des Angevins à ToulouseGetty Images

Saint-Etienne – Metz : 0-1

Saint-Etienne s'enfonce dans la crise. Incapables de remporter le moindre match depuis le 10 août dernier à Dijon (1-2), les Verts ont encore sombré, à domicile, face à Metz (0-1). Amorphes et sans idée, les hommes de Ghislain Printant, privés de Ruffier, n'ont rien fait pour apaiser la situation de leur entraîneur, déjà très fragile. L'ASSE a été punie sur corner dès la 18e minute par l'un des buteurs en forme de ce début de saison, Habib Diallo. Et n'a plus réagi.

Ce qu'on en retient : Cela ressemblait au match de la dernière chance pour Printant. On voit mal comment il pourrait sauver sa peau désormais.

Habib Diallo (Metz) contre les VertsGetty Images

Lille – Strasbourg : 2-0

Lille a relancé la machine. Victor Osimhen aussi. Et les deux constats sont liés. Le LOSC a complètement maîtrisé son sujet pour battre Strasbourg (2-0) et remonter sur le podium Ligue 1. Sa trouvaille estivale s'est occupée de tout : l'attaquant nigérian a ouvert le score juste avant la pause, profitant d'une erreur défensive de Stefan Mitrovic dans la surface. Puis, dans la profondeur, il a parfaitement servi Loïc Rémy, qui l'avait sollicité pour un une-deux. Le buteur de 20 ans n'a pas tout réussi, manquant un face à face avec Sels (8e) et un ciseau (45e+1), mais il a fait l'essentiel.

Ce qu'on en retient : Une belle prestation collective et un attaquant en feu… Le LOSC redevient celui qu'il était l'année dernière.

Victor Osimhen (LOSC) inscrit son 6e but contre StrasbourgGetty Images

Montpellier – Nîmes : 1-0

Trois minutes. Voilà la durée qu'il a fallu à ce derby pour basculer du tout au tout. A la 27e minute, les Nîmois se sont précipités vers l'arbitre de la rencontre, pour un penalty à la suite d'une main d'Arnaud Souquet dans sa surface. Celle-ci a finalement été jugée involontaire, après visionnage des images par M.Bastien. Trois minutes plus tard, le latéral a conclu d'un pétard du pied gauche une action qu'il avait lui-même initiée par une touche. Le MHSC, qui a globalement dominé son voisin, a conservé cet avantage jusqu'au bout (1-0) et repasse dans la première partie de tableau.

Ce qu'on en retient : Auteur d'un missile contre Lyon et d'une frappe surpuissante contre Nîmes, Souquet est le facteur X de la Paillade dans les matches importants.

Souquet (Montpellier) contre NîmesGetty Images

Amiens – Bordeaux : 1-3

Non seulement les Girondins ne perdent plus, mais ils sont aussi de plus en plus convaincants. Plutôt séduisants à Amiens, les hommes de Paulo Sousa ont aligné un sixième match sans défaite et se sont imposés (1-3). Le tout grâce, notamment, à une jolie révélation : pour sa deuxième titularisation en Ligue 1, Yacine Adli a nettoyé les deux lucarnes. Le joueur formé au PSG a d'abord profité d'une mauvaise relance de Gurtner (8e) avant d'inscrire un coup franc sublime. Samuel Kalu a clos la marque. Les Picards avaient pourtant marqué le but le plus rapide de leur histoire en L1 par Mendoza (2e).

Ce qu'on en retient : La confiance en Paulo Sousa paie. Bordeaux progresse dans le jeu et au classement.