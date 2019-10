Il était attendu. Et le résultat de cet après-midi ne va sûrement pas l'aider à redresser sa cote de popularité dans les travées du Groupama Stadium. Pour sa première sur le banc lyonnais après sa nomination lundi par le conseil des sages de l'OL, Rudi Garcia n'a pas réussi à débuter son aventure dans la capitale des Gaules par une victoire face à Dijon (0-0), formation qui avait vu passer l'ancien coach de l'OM au début de sa carrière d'entraineur (2002-2007). Une piètre prestation de la part de ses joueurs, incapables d'accélérer – ou bien trop tard – et de s'imposer face au dix-neuvième du classement. L'OL est scotché à la 14e place et a enchainé un huitième match consécutif sans succès en L1, une première sous l'ère Jean-Michel Aulas.

Plus d'infos à suivre...