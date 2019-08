Les Lyonnais en démonstration. Pour la première à domicile de la saison, l'OL s'est largement imposé (6-0) face au SCO d'Angers, vendredi soir, lors de la 2e journée de championnat, grâce à deux doublés de Memphis Depay et Moussa Dembélé ainsi que des réalisations d'Houssem Aouar et Jean Lucas. Les hommes de Sylvinho ont enchaîné une deuxième victoire en deux matches et ont lancé parfaitement leur saison en prenant provisoirement la tête du classement. Après leur victoire face à Bordeaux (3-1) lors de la première journée, les Angevins ont cette fois pris une claque. Une énorme claque.

Six points, neuf buts marqués, zéro encaissé et une place de leader provisoire après deux journées : les Lyonnais réalisent un début de saison parfait et c'est un euphémisme. La performance est d'autant plus notable que l'OL restait sur une pré-saison en demi-teinte avec une seule victoire en cinq rencontres et pas moins de 13 buts encaissés.

Lyon dévore tout sur son passage

Après avoir corrigé Monaco sur son propre terrain (0-3), les Lyonnais n'ont fait qu'une bouchée d'Angers, dominé et dévoré sans aucune contestation possible. Les Gones viennent d'inscrire trois buts ou plus, lors de cinq matches consécutifs en Ligue 1, pour la première fois de leur histoire. Un travail déjà accompli à la mi-temps.

Lyon a cherché à mettre du rythme dès les premiers instants du match ce qui a amené à l'ouverture du score d'Houssem Aouar (10e) après une double récupération de Thiago Mendes au milieu de terrain. Malgré une petite baisse de régime dont les Angevins, étouffés jusque-là, ont profité pour sortir de leur camp, les Lyonnais ont tué le match avant la pause grâce à des buts de Moussa Dembélé (36e) et Memphis Depay (42e) sur lesquels Butelle n'a pas été irréprochable. La sortie du gardien angevin a dans l'ensemble été très moyenne.

Les deux joueurs se sont offert un doublé en seconde période (Memphis 48e et Dembélé 65e) avant que Jean Lucas ne vienne conclure cette démonstration en marquant son premier but sous ses nouvelles couleurs (72e). Angers a bien tenté d'évoluer en contre et a réussi à se créer quelques situations (13e, 30e, 64e, 90e). Mais le rouleau compresseur lyonnais symbolisé par l'activité et l'impact de son trio du milieu de terrain a été fatale au SCO. Combiné ceci avec un réalisme effrayant, l'OL vient de marquer 9 buts en 12 tirs cadrés après deux journées de championnat, et on se demande qui va bien pouvoir arrêter la machine lyonnaise. Son prochain adversaire Montpellier a en tout cas du souci à se faire.