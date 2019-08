Lyon perd encore des points. Quatre jours après leur défaite à Montpellier (1-0) qui a mis fin à un début de saison en fanfare, les Lyonnais ont enchaîné une nouvelle contre-performance en concédant le match nul à domicile contre Bordeaux (1-1), malgré l'ouverture du score de Memphis Depay. Réduits à 10 à l'heure de jeu pour la deuxième fois en deux matches suite à l'expulsion de Thiago Mendes, les hommes de Sylvinho n'ont pas su résister au retour bordelais et n'ont pas levé pas les doutes entrevus face aux Montpelliérains. L'OL provisoirement troisième compte désormais deux points de retard sur le PSG.

Entre la suspension de Youssouf Koné et le pressing qu'il n'avait pas trouvé à la hauteur de ses attentes contre le MHSC, Sylvinho avait annoncé des changements dans son onze de départ. Résultat ? Lorsque Kenny Tete remplaçait numériquement le latéral malien en défense, Jeff Reine-Adelaïde, Maxwel Cornet et Martin Terrier étaient préférés à Lucas Tousart, Bertrand Traoré et Moussa Dembélé face à Bordeaux. L'attaquant international espoirs français, pourtant auteur de trois buts en trois journées n'est même pas rentré en jeu. Malgré cet effectif remanié, les Lyonnais ont semblé avoir écouté leur coach en première période. Efficaces dans le pressing et balle au pied, c'est logiquement qu'ils ont mené au score grâce à Depay (31e) face à des Bordelais appliqués mais inoffensifs en attaque.

Memphis Depay, buteur face à BordeauxGetty Images

L'expulsion a changé le match

Il aura fallu attendre l'exclusion de Thiago Mendes (62e) pour que les hommes de Paulo Sousa se montrent enfin dangereux (15 tirs, 6 cadrés en seconde période contre trois non cadrés en première). Une exclusion qui est venu couronner un début de seconde période où les Lyonnais sont retombés dans leurs travers, abandonnant leur pressing et par conséquent le ballon à Bordeaux. A peine cinq minutes plus tard, Jimmy Briand est ainsi venu égaliser pour les Girondins (1-1, 67e). Dès lors, la défense rhodanienne a dû faire face aux vagues bordelaises jusqu'à la fin de la rencontre et si les Marine et Blanc ont montré tous les progrès qui leur restent à faire en attaque, Lyon peut remercier Anthony Lopes pour avoir tenu le point du match nul.

Aujourd'hui, la victoire face à Angers (6-0) lors de la deuxième journée et les espoirs qu'elle a suscités paraissent déjà loin pour les Lyonnais. Le retour sur terre est brutal et la trêve internationale arrive au meilleur des moments pour se remettre la tête à l'endroit après ces deux dernières contre-performances.