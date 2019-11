A 17 ans, il a déjà fait parler de lui

Ses grands ponts, ses double-contacts, son toucher de balle soyeux, ses accélérations ravageuses ou encore ses frappes enroulées du droit font régulièrement le bonheur de Youtube. Reinier Jesus Carvalho a déjà fait parler de lui avec les tuniques de Flamengo ou du Brésil dans les sélections de jeunes. Mais le milieu offensif est plus qu'un simple phénomène chez les jeunes. Il a déjà marqué quatre buts en 11 bouts de matches depuis sa première apparition en pro avec Flamengo en août dernier. En clair, ce n'est pas un simple joueur Youtube ou un inconnu malgré ses 17 ans ! Au Brésil, on l'annonce même comme un futur crack.

Retenu par Flamengo, il n'a pas pu participer au Mondial U17

Le Brésil est en finale de sa Coupe du monde U17 après sa victoire renversante contre la France (3-2). Une aventure que Reinier, capitaine de cette sélection avant l'été, regarde en tant que simple spectateur. Flamengo n'a en effet pas voulu lâcher sa pépite pour cette compétition. Ce qui en dit long sur son importance au sein de l'équipe première du club carioca, où il joue de plus en plus et était même titulaire face à Vasco da Gama cette semaine (4-4).

Un joueur déjà demandé dans toute l'Europe

Comme beaucoup de pépites, Reinier ne manque pas de courtisans. Ces derniers mois, son nom a ainsi circulé aux quatre coins de l'Europe. En Premier League, il serait notamment sur les tablettes d'Everton, Manchester United et de Liverpool. En Liga, on en a parlé du côté du Real Madrid mais surtout chez son voisin de l'Atlético. Et en Serie A, la presse transalpine l'a annoncé dans le viseur de la Juventus, de l'AC Milan ou encore de l'AS Roma. Du beau monde donc. Et une concurrence de choix pour le PSG, qui devra mettre le prix si le champion de France veut vraiment l'arracher aux autres mastodontes européens.

Reinier JesusGetty Images

Flamengo a assuré le coup en le prolongeant

Formé là-bas, Leonardo, le directeur sportif du PSG, est bien placé pour le savoir : le centre de formation de Flamengo regorge de talents. Et après avoir lâché ces dernières années Vinicius Junior au Real Madrid pour 45 millions ou encore Lucas Paqueta à l'AC Milan pour près de 40 millions, "Mengo" a assuré ses arrières avec son nouveau prodige. La semaine passée, Reinier, qui arrivait en fin de contrat en 2020, a ainsi prolongé avec son club formateur. Il est désormais lié jusqu'en 2024. Et le montant de sa clause libératoire n'a pas filtré. Mais pour vous donner une idée, elle était de 62 millions d'euros dans son premier contrat…