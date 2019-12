Mané, Neymar, Mbappé : Au PSG, il est déjà l'heure de préparer le mercato d'été

À force, le PSG commence à en avoir l'habitude. C'est d'ailleurs certainement le prix à payer lorsqu'on a un effectif aussi pléthorique. Régulièrement au centre des rumeurs, le club de la capitale s'y retrouve de nouveau ce mardi. En cause, comme souvent, le possible départ de Neymar à l'été 2020. Selon France Football, Leonardo souhaiterait anticiper cette possibilité.

Pour remplacer son compatriote, longtemps courtisé par le Barça l'été dernier, le directeur sportif parisien observerait de près un certain... Sadio Mané. Au pied du podium du dernier Ballon d'Or, le joueur de Liverpool serait considéré comme le candidat idéal pour remplacer le "Ney", pour lequel les discussions pour une prolongation de contrat sont toujours au point mort. Toutefois, arracher l'international sénégalais aux Reds paraît difficile, lui qui est actuellement sous contrat jusqu'en 2023.

Vidéo - Gueye déçu pour Mané : "Il méritait le Ballon d'or" 00:27

Toujours selon FF, qui fait le point sur tous les dossiers chauds du PSG, des joueurs comme Kalidou Koulibaly (Naples), Mattia De Sciglio (Juventus) et Eduardo Camavinga (Rennes) sont toujours visés.

Le PSG veut garder Mbappé, mais..

Du côté de Kylian Mbappé, le Real Madrid semble toujours le club le plus intéressé par le champion du monde. Pour Marca, qui en fait sa Une ce mardi, ce dernier temporise toujours concernant sa prolongation de contrat, qui serait actuellement discutée en coulisses. Avant de l'envisager, il souhaite encore patienter, notamment pour voir le parcours de son équipe en Ligue des champions. Un scénario confirmé par Le Parisien. Si ce n'est pas une condition sine qua non pour rester, Mbappé aimerait également voir Neymar rester à Paris.

Pour l'état-major parisien, un départ de Mbappé est en tout cas inenvisageable. "Encore plus si Neymar fait ses valises", indique Marca, qui précise que toutes les rumeurs d'offres incluant des possibles joueurs en contrepartie sont considérées comme "ridicules" par le PSG. C'est simple : l'international français n'est pas sur le marché. Du côté du Parisien, on indique toutefois que six clubs ont récemment sondé son entourage et celui de Neymar : Manchester City, Liverpool, le Real Madrid, le Barça, Chelsea et la Juventus.