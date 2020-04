LIGUE 1 - Dans un live sur Instagram mercredi, Mario Balotelli n'a eu aucun doute au moment d'évoquer les supporters les plus "chauds" parmi toutes ses anciennes équipes. Pour lui, ce sont ceux de l'Olympique de Marseille.

Mario Balotelli a connu bon nombre de clubs dans sa carrière tourmentée. De l'Inter Milan à Liverpool, de Manchester City à l'AC Milan... Passé également par l'OM, l'attaquant italien, désormais à Brescia, garde visiblement d'excellents souvenirs de son passage express sur la Canebière (six mois de janvier à juin 2019). Ainsi, "SuperMario" estime que les supporters marseillais sont les plus "beaux" et "chauds" de tous ses anciens clubs.

"Sans rien enlever à ceux de Liverpool, de City, Milan, Inter, les supporters de l’OM sont les plus "chauds” quand tu entres dans le stade. Un peu comme au Napoli”, a-t-il expliqué dans un live Instagram avec l'un de ses amis. Avec l'OM, Balotelli avait inscrit 8 buts en 15 matches.

