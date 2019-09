C'est un match nul (1-1) qui n'arrange aucune des équipes, mais l'OM et Rennes se sont logiquement partagé les points au Vélodrome, au terme d'un match où chaque équipe aura dominé pendant une mi-temps. D'abord inoffensifs, les Marseillais ont été punis par M'Baye Niang mais ils ont effectué une très bonne seconde période sans pouvoir renverser une équipe bretonne bien organisée.

OM - Rennes : Le film du match

Comme c'est le cas depuis quelques saisons déjà, Rennes continue d'être performant sur la pelouse de Marseille, même si les rouge et noir ont prolongé leur série de matches sans victoire (6 désormais, toutes compétitions confondues). Ce dimanche, le 5-3-2 aligné par Julien Stéphan a parfaitement fonctionné pendant 45 minutes, muselant des Marseillais d'abord très maladroits dans le jeu, et qui n'ont pas cadré pendant un peu plus d'une mi-temps.

Marseille s'est réveillé en seconde période

Joueurs, à nouveau emmenés par un très bon Eduardo Camavinga au milieu, les coéquipiers de Damien Da Silva ont été les plus dangereux d'entrée (5e, 17e), faisant souvent la différence sur les côtés. C'est le capitaine rennais, d'une percée sur la droite où il est parti de son camp, qui a validé la domination des siens, en donnant un superbe ballon à Niang. Celui-ci a inscrit son 3e but de la saison en Ligue 1 d'une belle reprise (0-1, 19e). Mais les locaux ont renversé très rapidement la vapeur après le retour des vestiaires, plus entreprenants collectivement.

Niang lors de Marseille - RennesGetty Images

Les mauvaises langues diront que le regain de forme des Sudistes a coïncidé avec la sortie de Jordan Amavi (46e). Toujours est-il que l'OM a trouvé beaucoup plus de solutions face au bloc adverse et a rapidement rejoint son adversaire au tableau d'affichage, grâce à un coup de tête de Duje Caleta-Car sur corner (1-1, 52e). Mais Benedetto a été plus maladroit que de coutume, afin de convertir les occasions créées par son équipe (61e, 82e, 87e).

Rennes peut toutefois nourrir quelques regrets, car ses rares occasions en deuxième période auraient mérité meilleure finition. Flavien Tait a d'abord mal joué un contre (78e). Puis Mandanda a réalisé une superbe double-parade sur Adrien Hunou (82e). Une nouvelle preuve du retour en forme du portier de l'OM. Marseille continue sa série d'invincibilité depuis la première journée, mais il concède un troisième match nul consécutif, et pointe à la 5e place de Ligue 1.