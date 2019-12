Mbappé aux Jeux ? Leonardo ne veut pas l'"exposer" aux blessures

Leonardo prend les devants. Le sujet inquiète Paris. Alors, le directeur sportif parisien est revenu sur l'envie de Kylian Mbappé de jouer les Jeux Olympiques. "On doit bien gérer notre joueur, protéger notre joueur, et ne pas l'exposer. Un joueur comme Mbappé doit être protégé et défendu. Il a besoin de son repos, on va parler doucement (avec la FFF) mais on va considérer tous les aspects", a dit le dirigeant brésilien au micro de la chaîne française RMC Sport.

Pour Leonardo, une éventuelle participation de Mbappé au tournoi olympique (23 juillet-8 août) ne doit pas se faire au détriment de sa santé, alors que l'attaquant champion du monde doit déjà disputer l'Euro 2020 avec les Bleus (12 juin-12 juillet) et que le Paris SG reprend en principe sa saison en Ligue 1 le week-end du 8 août.

MbappéGetty Images

" On a un rapport direct et clair avec la fédération et avec Le Graët "

S'il participait aux Jeux, ses vacances risqueraient donc d'être prises au détriment du début de saison de son club. "On a un rapport direct et clair avec la fédération et avec le président (Noël) Le Graët, c'est sûr qu'on va parler de ça", a fait valoir Leonardo en marge du tirage au sort des huitièmes de la Ligue des champions à Nyon (Suisse). "Mais c'est toujours difficile. Aujourd'hui, le calendrier est très chargé, pour tout le monde. Malheureusement il y a de la difficulté parce qu'il y a trop de matches dans une saison, là les joueurs sont vraiment chargés. On voit les blessures", a-t-il ajouté.

La semaine dernière, le président de la FFF Noël Le Graët s'était dit "ravi" que Mbappé envisage de représenter la France aux Jeux, promettant de rencontrer rapidement le PSG pour discuter de cette option.