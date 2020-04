Alex Telles n'est peut-être pas le meilleur latéral du monde. A 27 ans, il n'est pas, non plus, un pari sur l'avenir. Mais les temps que le football traverse finiront par en faire un joueur rare. En pleine crise économique, le prochain mercato sera, pour sûr, bien plus sage que les précédents, où les prix ont grimpé en flèche et où les transferts spéculatifs se sont démultipliés.

Vidéo - Pourquoi il faut s'attendre à une révolution du mercato des grands clubs sur le modèle de la NBA 04:50

Ce marché de "l'après" a toutes les chances de devenir celui de la rentabilité : en amont, et sous tous les prismes – sportif et économique, surtout – les transferts seront réfléchis avec bien plus de prudence. C'est en cela qu'Alex Telles est un prospect à part. Qu'il s'agisse du Paris Saint-Germain ou d'un autre, le club qui parviendra à mettre la main sur lui s'offrira un certain nombre de certitudes.

Durabilité, efficacité, rentabilité : Telles a le bon profil

Depuis qu'il a débarqué sur les bords du Douro, le Brésilien est devenu un cadre, une valeur sûre et, surtout, un gage de productivité. A Porto, aucun joueur n'a joué plus que lui : il a disputé un total de 183 matches, soit une moyenne de 45 rencontres par saison. Preuve d'une certaine rigueur physique. Et d'un sens des responsabilités, aussi.

En novembre dernier, encore endolori par plusieurs pépins physiques, il avait insisté pour être titularisé lors du derby, face à Boavista, alors que les Dragons sortaient d'une semaine difficile (un nul à Funchal, une défaite à Glasgow). Il avait inscrit l'unique but de la rencontre, d'une frappe puissante depuis l'extérieur de la surface. Et cela n'avait surpris personne.

Comme tous les latéraux révélés par Porto ces dernières saisons (Danilo, Alex Sandro, Ricardo Pereira ou Diogo Dalot), Alex Telles a profité des conditions dans lesquelles il a évolué pour se faire remarquer. La domination de Porto au niveau national, la philosophie de jeu locale et l'intensité physique incomparable aux championnats majeurs l'ont aussi favorisé, notamment sur le plan défensif. Mais offensivement, il est tout de même parvenu à se démarquer.

Latéral rare…

Plus fin et précis techniquement, l'ancien joueur de Galatasaray a rapidement été chargé des coups de pied arrêtés. Avec succès. A Porto, il n'a jamais bouclé une saison à moins de dix passes décisives. Et en a distribué 49 au total. Sur les 15 dernières années, seuls deux joueurs ont fait mieux avec le maillot portista : Quaresma et Hulk. Deux attaquants.

Alex Telles est aussi un remarquable tireur de coups de pied arrêtés - 23 février 2020Getty Images

Cette saison, le Brésilien est même devenu la principale arme offensive de Conceição. Dans les cinq grands championnats, aucun spécialiste du poste n'a marqué plus de buts que lui (9) cette saison. Mieux, ses 21 réalisations avec le maillot azul e branco ont fait de lui le latéral le plus prolifique de l'histoire du club portista.

…et opportunité unique

Sportivement, le placement pourrait donc être rapidement amorti. Économiquement aussi. Alors que les latéraux se monnaient à prix d'or (Lucas Hernandez, reconverti, a coûté 80 millions d'euros au Bayern, Manchester City en a déboursé 65 pour s'offrir João Cancelo…), le transfert d'Alex Telles est une aubaine. Son contrat expire en 2021 et la crise économique a mis l'endetté club portugais dans une situation financière alarmante. Porto doit trouver entre 70 et 100 millions d'euros avant la fin du mois de juin prochain.

Vidéo - Avec 250 millions d’euros, voici le mercato idéal du PSG 06:07

Il n'est donc pas en position de réclamer la clause libératoire du joueur, fixée à 40 millions d'euros. Ces dernières semaines, le Barça et Chelsea auraient manifesté un intérêt pour le joueur. Le média brésilien Gauchazh a récemment assuré que le PSG tenait la corde pour un montant estimé à un peu plus de 20 millions d'euros. En temps normal, ce serait une broutille pour le champion de France. Par les temps qui courent, ce pourrait vite devenir un investissement bien senti.