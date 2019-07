Balotelli ? Non. Chicharito ? Non. Le futur attaquant de l’OM devrait bien être Dario Benedetto. Annoncé dans le viseur du club marseillais depuis quelques jours, l’avant-centre de Boca Juniors se rapproche à grand pas de la Canebière. Après une première offre formulée la semaine passée, de près de 12 millions d’euros, l’OM a réussi à visiblement convaincre le club argentin avec une attaque à 16 millions. Soit cinq millions de moins que la clause libératoire du joueur mais suffisant pour régler l’affaire.

Selon Sky Italia et son journaliste star, Gianluca Di Marzio, l’affaire est proche d’être conclue. Olé, célèbre quotidien argentin, confirme la deuxième offre olympienne et l’intention du joueur, claire, de rejoindre la Canebière. Reste un obstacle selon le quotidien argentin : que Boca Juniors trouve son remplaçant, condition sine qua none avancée par Daniel Angelici, président du club de Buenos Aires.