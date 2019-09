Wanda Nara avait des choses à dire. Critiquée, décriée, attaquée... La femme et agent de Mauro Icardi a vécu, avec son mari, un été (très) agité. Et si la priorité de ce dernier était celle de rester à l'Inter Milan, le divorce était devenu inéluctable. Indésirable, l'ex-capitaine des Nerazzurri a finalement plié bagage destination Paris et le PSG. Pas forcément le plus simple en termes d'organisation pour leur couple.

"Parmi les options que nous avions, le PSG était le pire pour moi parce que je dois faire la navette avec les garçons, qui vont à l'école en Italie", a ainsi expliqué Wanda Nara dans l'émission "Morfi, todos a la mesa", où elle a été interrogée par sa soeur. "Il a préparé une petite valise, il est parti et m'a laissé avec tout. Les garçons vont à l'école en Italie, alors on va vivre entre Milan et Paris, faire des allers-retours", poursuit-elle.

L'Inter ? "Une pause, pas un divorce"

Dans les colonnes du Corriere della Sera, Wanda Nara a également révélé une drôle d'anecdote au moment de la signature avec le PSG. "Pendant que je signais le contrat, j’appelais la maison à Milan pour aider les enfants à faire leurs cartables pour l’école le lendemain. Ce sera difficile, Mauro participe beaucoup", confie celle qui a cinq enfants, deux avec Mauro Icardi et trois avec Maxi Lopez.

Icardi, Wanda Nara - Inter-Lazio - Serie A 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

Interrogé par le quotidien sur ce transfert au PSG, la femme et agent de l'Argentin assure qu'elle "savait" que son mari accepterait la proposition parisienne. "Il l'a fait également pour donner de la tranquillité à la famille (...) On ne pouvait pas refuser le PSG, explique-t-elle. C'est un club qui a tout pour gagner, plein de grands joueurs, Mauro est honoré d'en faire partie. C'est un rêve. La ville est magnifique."

Prêté avec option d'achat, Mauro Icardi pourrait-il réellement retourner à l'Inter en fin de saison ? "On verra ce qui est le mieux : je travaille pour lui, ensuite c'est lui qui décide", répond-elle, précisant que ce "n'est pas un divorce" avec l'Inter, mais juste des fiancés qui "prennent une pause de réflexion". En outre, Wanda Nara a confirmé qu'elle continuerait à être consultante dans l'émission "Tiki Taka", diffusée sur Mediaset le dimanche soir.

" Je pense qu'il reviendra en Italie "

Toujours dans cette interview au Corriere della Sera, la femme-agent de Mauro Icardi a confirmé (implicitement) la possibilité d'un échange avec la Juventus et Gonzalo Higuain en janvier dernier, lui qui était alors prêté à l'AC Milan. "Mais Mauro a dit qu’il était le capitaine de l’Inter et qu’il ne voulait pas l’abandonner", assure-t-elle. Avec Fabio Paratici, le directeur sportif de la Vieille Dame, elle évoque un rapport "cordial". "Les contacts continueront", précise Wanda Nara.

Vidéo - Icardi, c'est aussi Wanda... le couple sulfureux peut-il mettre le feu au PSG ? 02:45

Un retour en Italie est-il donc à envisager ? "Je pense que Mauro reviendra en Italie. Je ne sais pas où et quand. La priorité sera toujours l’Inter", affirme cette dernière, qui évoque des "malentendus" pour justifier cette fin difficile avec le club lombard. "La gentille ou la méchante ? Je suis juste celle qui a résolu l'histoire. C'était difficile de sortir de cette situation et le faire en trouvant une équipe de ce niveau. Le choix du PSG me rend fier, le rend fier et la famille aussi. En tant qu'agent, j'ai fait le mieux, sans trahir les tifosi qui l'aiment et l'Inter", conclut-elle.