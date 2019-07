Une pièce de plus dans la machine mercato. Et le feuilleton Neymar repart de plus belle. Ce mardi, c’est une information importante lâchée par Sport, le quotidien sportif catalan, qui a couvert le dossier depuis le début, qui change tout. Ou presque. En Une, le quotidien est catégorique : le PSG baisse le prix de Neymar.

Ainsi, Paris aurait fait une croix sur les 300 millions réclamés au départ pour mettre le curseur à 180 millions, une somme plus en adéquation avec la valeur réelle du Brésilien. Mieux, il y aurait encore une marge de négociation possible quant à ce prix.

Là où cela devient intéressant, c’est aussi que Sport dément la version exposée par la Cuatro, samedi dernier, selon laquelle Paris serait désormais ouvert à un deal hybride, avec un échange de joueurs et une forte somme d’argent. Pour le journal catalan, le PSG attend quoiqu’il arrive du cash. La raison est évidente : se donner un immense bol d’air vis-à-vis du fair-play financier.

En revanche, les deux versions se rejoignent sur un point : Paris attend désormais une offre ferme de la part du Barça. Histoire de voir si ce dossier Neymar n’est pas qu’un immense coup de bluff chez les Blaugrana…