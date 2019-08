Monaco veut vite faire oublier sa saison 2018-2019 plus que difficile. La formation de Leonardo Jardim est encore en pleine reconstruction pour retrouver les sommets de ces dernières saisons et la défaite sèche à domicile contre Lyon lors de la première journée a confirmé que l'ASM est encore loin d'avoir trouvé la bonne formule. Devant, Radamel Falcao est toujours sur le chemin du départ et Wissam Ben Yedder est en très bonne voie pour le remplacer. Mais le club du Rocher n'en a pas fini des grandes manœuvres et s'attaque désormais à un autre gros poisson : Mauro Icardi.

D'après Sky Italie, Monaco s'est ainsi immiscé dans un des derniers gros dossiers du mercato. L'attaquant argentin est plus que jamais poussé vers la sortie par l'Inter Milan, qui ne veut plus de son joueur, lassé notamment par son comportement et son omniprésente femme-agent Wanda Nara. Naples, la Juventus et la Roma semblaient jusqu'alors les principaux prétendants à la signature de l'international. Mais à mesure que le temps passe et que les transactions restent au point mort, le club français a flairé le bon coup. Selon la publication italienne, l'ASM a donc contacté l'Inter pour se renseigner sur le meilleur joueur de Série A en 2018 et s'est vu offrir la même réponse que les autres prétendants : négocier d'abord avec Icardi pour pouvoir finaliser un deal.

La Juventus, priorité du joueur

Le joueur a placé un départ vers la Juventus comme priorité mais pour la Vieille Dame comme pour les autres, l'avant-centre n'est semble-t-il pas une priorité absolue. Le club turinois doit ainsi se séparer d'au moins deux de ses joueurs offensifs (Paulo Dybala, Gonzalo Higuain et Mario Mandzukic) pour pouvoir concrétiser l'affaire. Si la Roma semblait être l'option privilégiée par l'Inter Milan avec Edin Dzeko et une somme entre 40 et 50 millions d'euros mis sur la table, Icardi n'a pas encore donné suite et joue la montre. Ce que Naples fait de son côté, en attendant d'avoir concrétisé dans un premier temps la venue du Mexicain Hirving Lozano… également courtisé par Monaco selon France Football.

Si les Monégasques ne font pas feu de tout bois à coup de gros sous, ils se placent dans l'ombre, prêts à saisir une opportunité sur le marché italien d'ici à la fin de l'été. La stratégie n'a que peu de garanties mais elle pourrait rapporter gros. Derrière le duo parisien Mbappé – Cavani, un tandem Ben Yedder – Icardi n'aurait que peu d'équivalent en Ligue 1.