TRANSFERTS – L'OM peut-il sortir de l'impasse ? Alors que le club a besoin d'offrir des garanties sportives à André Villas-Boas pour le convaincre de rester, il chercherait aussi à dégager 60 millions d'euros en vente de joueurs pour soigner sa situation économique, selon L'Equipe. Voici comment il pourrait joindre les deux bouts.

L'Olympique de Marseille a maintenant besoin d'un miracle pour éviter la crise sportive. Peut-être même deux. Qu'André Villas-Boas décide finalement de poursuivre l'aventure malgré le départ d'Andoni Zubizarreta serait le premier. Le deuxième consisterait à rééquilibrer un peu la balance économique en affectant le moins possible la qualité de l'effectif, en vue de la saison prochaine et du retour du club en Ligue des champions.

Au fond, ces deux conditions sont liées : en l'état, Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud n'ont déjà plus beaucoup de cartes à jouer pour retenir le coach portugais. Et vendre des joueurs clés sans chercher le compromis ne ferait qu'accélérer le divorce. Selon les informations de L'Equipe, la direction phocéenne souhaite profiter du mercato estival pour dégager 60 millions d'euros. Dans un monde idéal, elle pourrait y parvenir en touchant plus à la profondeur de son groupe qu'à la qualité du onze type. Voici comment.

Florian Thauvin

Pourquoi lui ? Son cas est sensible. Bien sûr, les perspectives sportives ne sont pas les mêmes avec ou sans Florian Thauvin. Mais pour faire accepter son départ, les dirigeants marseillais pourraient valoriser deux arguments : cette saison, AVB et l'OM n'ont pas eu besoin de "Flotov" pour réussir. L'ailier, blessé et opéré de la cheville, n'a disputé qu'une vingtaine de minutes en L1. Surtout, Marseille doit absolument s'en séparer cet été s'il souhaite éviter un autre échec sur le plan économique. Le contrat du joueur expire en 2021. S'il ne prolonge pas d'ici-là, le club n'en tirera pas la moindre indemnité de transfert…

Avec qui négocier ? Certainement pas avec les clubs du gratin européen. Ils l'avaient déjà boudé au meilleur de sa forme et ne tenteront certainement pas le pari après sa saison quasi vierge. Marseille doit discuter avec des clubs visant un retour durable en C1 : Valence, l'AC Milan, la Roma… Et convaincre le joueur lui-même, alors qu'il avait acté son souhait de poursuivre sa carrière à l'OM.

Quelle est sa valeur ? 20 à 32 millions d'euros.*

Maxime Lopez

Pourquoi lui ? Sportivement, il est entré dans une impasse. Régulièrement utilisé en première partie de saison, Maxime Lopez est devenu le quatrième ou cinquième homme de l'entrejeu marseillais. Le minot n'a pas été capable de réellement concurrencer l'excellent duo Sanson – Rongier. Depuis quatre ans, sa progression n'est pas linéaire et il n'a pas atteint le niveau rêvé par l'OM et ses supporters à ses débuts. Et lui aussi pourrait partir libre en 2021…

Avec qui négocier ? Ses qualités en font un joueur Liga-compatible, mais le temps où le Barça l'observait est largement révolu. Des clubs comme le FC Séville, Getafe ou Villarreal sont susceptibles de s'y intéresser. Problème, l'OM devra certainement le brader.

Quelle est sa valeur ? 15 à 20 millions d'euros.*

Kevin Strootman

Pourquoi lui ? Économiquement et sportivement, il est l'un des fardeaux de l'ère Rudi Garcia. André Villas-Boas n'a pas réussi à le relancer et dans sa situation actuelle, l'OM ne peut plus se permettre de conserver des joueurs aux salaires aussi pesants s'ils ne sont pas des titulaires indiscutables. Son passif, son âge et surtout son contrat (2023) en font un actif ayant encore une certaine valeur.

Avec qui négocier ? C'est sur ce type de profil que Paul Aldridge, le conseiller recruté par Eyraud, doit tirer profit de son réseau. Seuls des clubs du milieu de tableau de Premier League apparaissent aujourd'hui en mesure de l'accueillir.

Quelle est sa valeur ? 8 à 15 millions d'euros.*

Bouna Sarr

Pourquoi lui ? Il y a une vraie pénurie de latéraux en Europe et on a beau en penser ce qu'on veut, il est difficile de trouver un joueur capable de faire le job, comme Bouna Sarr l'a fait, à ce poste. Paradoxalement, l'OM dispose aussi d'une valeur sûre, Hiroki Sakai, dans ce secteur. L'ancien Messin est peut-être le seul joueur dont on connaît la valeur sportive à l'heure actuelle… et dont le club pourrait se passer sans créer un vide. La polyvalence du joueur de 28 ans est aussi un vrai argument.

Avec qui négocier ? Mundo Deportivo et France Football faisaient récemment état d'un intérêt du FC Séville. Compte-tenu de ses qualités offensives, physiques, et de son manque de rigueur tactique, il pourrait aussi plaire à l'Angleterre.

Quelle est sa valeur ? 6,5 à 15 millions d'euros.*

Kostas Mitroglou

Pourquoi lui ? Parce qu'il appartient toujours à l'OM ! Aussi fou que cela puisse paraître, le club phocéen n'a toujours pas trouvé de solution définitive à cet accident industriel, qui pèse encore lourd sur sa masse salariale. Cette saison, son prêt au PSV Eindhoven s'est encore soldé par un échec. On ne voit donc pas ce qu'il pourrait apporter à l'effectif.

Avec qui négocier ? Avec le premier venu. Les prétendants ne devraient être ni nombreux, ni fortunés. Une rupture à l'amiable est aussi envisageable.

Quelle est sa valeur ? 1,6 million d'euros.*

