Officiellement, l'histoire entre le PSG et Edinson Cavani prend fin le 30 juin prochain. Mais avec cette pause forcée liée au Covid-19 et les récentes annonces de la FIFA, il se pourrait bien qu'elle se prolonge un peu plus longtemps. Mais pas indéfiniment. Une fois la saison terminée, et sauf énorme rebondissement, le meilleur buteur de l'histoire du club parisien fera ses valises. Resté à savoir où il les posera.

" De nombreux clubs s'intéressent à lui "

Selon Berta Gomez, la mère du Matador, la destination la plus probable pourrait être l'Espagne. "Aujourd'hui, il pense à rester en Europe, et l'Espagne lui plaît le plus. Mais il y a beaucoup de clubs derrière lui", a-t-elle affirmé au quotidien uruguayen Ovacion. "De nombreux clubs s'intéressent à lui. De tous côtés. Il ne sait pas où il ira et il reste trois mois. Il est temps de réfléchir", ajoute-t-elle, alors que la rumeur d'un possible départ à Boca Juniors semblait de plus en plus insistante ces derniers jours.

En janvier dernier, Cavani et l'Atlético Madrid avait longtemps flirté... en vain. Les deux camps s'étaient alors rejetés la faute de ce rendez-vous manqué. Et si la partie était simplement remise ?