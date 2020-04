TRANSFERTS - Alex Telles se rapproche du PSG. Selon le très sérieux média brésilien GloboEsporte, le club de la capitale négocie actuellement un transfert aux alentours des 30 millions d'euros. La concurrence de Chelsea, également intéressé par le latéral gauche brésilien de Porto, serait battue.

A l'arrêt, oui. Mais actif quand même. Lui aussi impacté par la crise sanitaire du Covid-19, le PSG n'en reste pas moins l'un des clubs les plus attentifs sur le mercato. Et histoire de s'enlever une épine du pied, le club de la capitale serait en passe de régler le problème de son couloir gauche. Layvin Kurzawa en fin de contrat et sur le pied de départ, son remplaçant a été identifié : Alex Telles.

Après de nombreuses rumeurs la semaine passée, c'est désormais le très sérieux média brésilien GloboEsporte qui confirme l'information. Selon ce dernier, le latéral gauche brésilien, qui évolue au FC Porto, devrait bien débarquer à Paris lors du prochain mercato d'été. Entre les deux clubs, les négociations seraient très avancées. Un montant de 30 millions d'euros (25+5 de bonus) est annoncé par GloboEsporte.

Toujours selon le média brésilien, le PSG a même été autorisé à parler directement avec Pini Zahavi, représentant du joueur dans ce dossier. L'agent israélien avait notamment été à l'origine du transfert de Neymar en 2017. Trois ans plus tard, il pourrait ramener un nouveau Brésilien du côté de Paris.

