Désormais débarrassé d’Antero Henrique avec qui les relations étaient plus que fraîches, Thomas Tuchel va devoir composer avec le nouvel homme fort du PSG, le Brésilien Leonardo. L’entraîneur allemand connaît sans doute les grandes lignes du premier passage du directeur sportif au club. Entre 2011 et 2013, il avait recruté pas moins de 9 joueurs en provenance du championnat italien. Une compétition qu’il connaît bien pour y avoir été joueur, entraîneur et dirigeant. L’Italie devrait être une nouvelle fois au cœur de ses pensées et de ses décisions.

Les cibles évidentes

Ils ont déjà été envoyés au PSG par la presse sportive, annoncés en négociation avec le club ou font partie des cibles affirmées du club parisien.

Allan – Milieu de terrain – Naples

Il est évidemment l’un des joueurs ciblés par le Paris Saint-Germain depuis de longs mois. Le président de Naples est gourmand (entre 60 et 80 millions d’euros), mais le milieu pourrait faire pencher la bascule du côté du PSG. Qu’apporterait Allan au club francilien ? Une capacité folle à presser, une grosse densité physique dans l’entrejeu avec un joueur toujours prompt à « jumper » dans les pieds adverses pour arracher un ballon et un élément sur qui compter dans les phases sans ballon, par son placement et sa capacité à récupérer des ballons. C’est un profil qui manque à Paris, tant dans l’aspect purement sportif que d’un point de vue de la personnalité sur le terrain.

Allan NapoliGetty Images

Miralem Pjanic – Milieu de terrain – Juventus

C’est un numéro 6 différent. Ne comptez pas sur Pjanic pour faire du Allan et vice-versa. Avec l’actuel milieu de terrain de la Juve, le PSG possèderait un regista à la Pirlo, un joueur capable de faire la différence techniquement dans les phases de construction grâce à ses passes verticales au sol ou son jeu long. Mais avec Pjanic, il faut aussi lui coller un ou deux lieutenants à ses côtés pour faire le plus sale boulot.

Pjanic 1-0 - Juventus-Lazio - Serie A 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

Paris a-t-il ces joueurs aujourd’hui dans son effectif ? Il n’est pas certain que le profil du Bosnien colle le plus aux besoins des Parisiens, avec Marco Verratti ou encore Leandro Paredes déjà au club. Petit bonus, l’ancien lyonnais est un formidable tireur de coups de pied arrêtés.

Sandro Tonali – Milieu de terrain – Brescia

Un milieu de terrain italien qui n’a pas 20 ans et réalise une grosse saison en Serie B cela ne vous rappelle rien ? Marco Verratti bien sûr. Mais la comparaison s’arrête là. Si le petit hibou est devenu un milieu relayeur au PSG, Sandro Tonali est lui un regista. Un milieu de terrain devant la défense, dont la qualité de jeu long et la capacité à se sortir techniquement du pressing adverse sont deux de ses plus grandes qualités.

Vidéo - La future star de la Juve ? Voici Tonali, un style à la Pirlo, un parcours à la Verratti 01:20

Sa faculté à casser les lignes et les organisations adverses sur une passe dans l’intervalle, dans l’espace ou en renversant le jeu le rend assez imprévisible. Brescia en réclame au moins 30 millions d’euros mais garde l’espoir de le conserver encore un an, pour son retour en Serie A la saison prochaine.

Sergej Milinkovic-Savic – Milieu de terrain – Lazio

Quel est le niveau réel du milieu de terrain de la Lazio ? Les observateurs du football italien se posent cette question tant ils ont pu voir, en l’espace de deux ans, le meilleur comme le pire du Serbe. Côté pile, un très bon technicien, au gros volume de jeu, capable de marquer et faire marquer, habile dans le jeu en mouvements et souvent bien placé offensivement, entre les lignes. Côté face, un joueur irrégulier, ayant connu de gros passages à vide cette saison et qui a besoin d’être à 100% physiquement pour exprimer au mieux ses qualités. La Lazio en réclamait 120 millions d’euros l’été dernier mais sa cote a fortement chuté en raison de ses récentes performances.

Sergej Milinkovic-SavicGetty Images

Les joueurs d’expérience

Des éléments expérimentés pour guider les Parisiens vers les sommets européens, un but ultime.

Armando Izzo – Défenseur central – Torino

En talent pur, ce n’est ni Kalidou Koulibaly (mais celui-ci semble hors d’atteinte sur un plan économique – plus de 100 millions d’euros) ni Matthijs de Ligt (mais la concurrence de la Juve est féroce). C’est une certitude. Mais Armando Izzo offre une palette quelque peu différente de ces deux joueurs. Très dur sur l’homme, le défenseur du Torino est un véritable chien sur le terrain. Il ne lâche jamais rien. Pas une seconde, pas un centimètre. Il est de ceux qui vous emportent derrière eux tant la dépense d’énergie est communicative.

Armando IzzoGetty Images

S’il faut faire une faute un peu grossière et prendre un carton jaune, il la fera, sans crainte ni honte. Il n’est pas aussi impressionnant physiquement que d’autres défenseurs centraux mais son dynamisme lui permet de jaillir devant les attaquants. Sa bonne saison au Torino a été récompensée d’une convocation avec la Nazionale. 11 minutes contre le Lichtenstein. Assez pour prendre un carton jaune dans un duel aérien au milieu de terrain, pour un coup de coude. L’Italie menait 6-0.

Piotr Zielinski – Milieu de terrain – Naples

Le milieu de terrain de Naples est non seulement un bon technicien, mais aussi un bon joueur d’équipe, très utile par son volume physique et ses nombreuses courses, en phase offensive comme défensive. Capable de porter le ballon et le remonter sur plusieurs dizaines de mètres, grâce à une très bonne conduite de balle (pied droit, pied gauche), il possède également une lourde frappe. Il marque en moyenne 5 buts par saison et nombre d’entre eux l’ont été en dehors de la surface. Très dynamique, il apporterait une vraie densité physique au milieu parisien. Toujours en mouvement, il n’est pas avare en prise d’espace, pressing et couverture défensive.

Piotr ZielinskiGetty Images

Steven Nzonzi – Milieu de terrain – Roma

Il a eu de quoi redescendre rapidement sur terre. Arrivé fin août à Rome, Steven Nzonzi était encore le champion du monde innocent découvrant une nouvelle réalité. Une saison plus tard, il a connu l’enfer. Auteur de prestations peu convaincantes – avec un léger mieux en fin de saison -, il a été pris en grippe par les tifosi qui attendaient un international cinq (ou plutôt deux) étoiles, et a payé le fait d’être la recrue de Monchi, l’ancien directeur sportif. Mais ce n’est pas parce qu’un mariage ne prend pas que le joueur est forcément fini.

Vidéo - Lloris : "Nzonzi apporte de l'équilibre sur le terrain" 00:36

Le PSG cherche un 6 avec une vraie dimension physique, à l’aise avec le ballon, et le milieu français possède ce profil. Pour 25 millions environ, l’affaire pourrait être entendue. Car le club de Rome est vendeur.

Les jeunes prometteurs

Quelques jeunes de talent pouvant déjà jouer un rôle au Paris Saint-Germain dans des secteurs où le club francilien affiche des besoins.

Nikola Milenkovic – Défenseur central – Fiorentina

Le défenseur serbe de la Fiorentina a surnagé cette saison, après l’avoir commencée très fort. Capable de jouer à la fois comme latéral droit et comme défenseur central (son poste de formation), il a également évolué dans une défense à trois et dans un schéma à quatre. Il n’a que 21 ans et vient de vivre sa première saison comme titulaire indiscutable, après avoir su se mettre en évidence la saison passée.

Doué techniquement, rapide, solide dans les duels, il a la panoplie du défenseur central moderne, capable de s’appuyer sur sa technique pour à la fois faire vivre le ballon et participer à la construction, mais aussi profiter de sa vitesse pour couvrir la profondeur dans son dos. Son physique est également utile dans le jeu aérien. Il est le 3e défenseur à avoir disputé le plus de duels aériens cette saison en Serie A et le 5e à en avoir remporté le plus.

Pol Lirola – Latéral droit – Sassuolo

Le latéral droit espagnol a déjà annoncé qu’il souhaitait quitter Sassuolo afin de passer une étape en rejoignant un club plus ambitieux. Le PSG ayant fait de la place avec le départ de Daniel Alves, il doit recruter un autre latéral, sans forcément dilapider son budget sur ce poste. Très offensif, toujours à proposer une solution, le défenseur de 21 ans a marqué deux buts et délivré six passes décisives cette saison, dans une équipe lui permettant de mettre en valeur ses qualités offensives : centres, incursions dans la surface, prises d’espace, etc. Son volume de courses est impressionnant, tout comme sa résistance physique aux efforts.

Lorenzo Pellegrini – Milieu de terrain – Roma

Le milieu de terrain de la Roma brille lors de l’Euro U21 et possède un profil assez proche de celui de Zielinski, même s’il n’a pas la même puissance de frappe. Par contre, il est encore plus intelligent aux abords de la surface, sait prendre les bons espaces au bon moment, et possède une bonne technique en mouvement. Auteur de 4 buts et 7 passes décisives cette saison (en 29 titularisations), il est également redoutable sur coups de pied arrêtés excentrés.

Il lui reste encore à parfois canaliser son énergie et développer son sens tactique, mais il a joué dans un milieu à deux, à trois et même comme numéro 10 cette année. Avec 2,4 passes clés par match en Serie A, il est le 5e joueur avec le meilleur total, tous postes confondus, devant des joueurs comme Pjanic, Ilicic ou encore Fabian Ruiz. Pellegrini est un milieu complet et n’a que 23 ans.