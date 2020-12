C'est un doux rêve qui prend de plus en plus d'épaisseur jour après jour. Depuis la sortie en forme d'appel du pied de Neymar après le succès parisien à Manchester United ("Ce que je veux, c'est recommencer à jouer avec Messi. J'espère que nous pourrons être ensemble la saison prochaine", a lancé le Brésilien sur ESPN), les rumeurs vont bon train. Et toute la planète football se demande s'il y a une vraie possibilité de revoir le Brésilien et l'Argentin sous le même maillot, à Paris notamment.

Ligue 1 Tuchel ne veut plus continuer à Paris et fait saliver Manchester IL Y A 2 HEURES

Leonardo semble, lui, l'envisager depuis quelque temps déjà. ESPN a révélé vendredi que le directeur sportif du PSG s'est penché sur cette question l'été dernier déjà. Et si Manchester City semblait avoir plus de cartes en mains pour récupérer un Messi désireux de changer d'air, Paris était en embuscade. Et depuis - à en croire ESPN -, Neymar et Leonardo maintiennent le contact avec le sextuple Ballon d'Or, libre de tout contrat l'été prochain.

Leonardo n'exclut rien

Selon ESPN, l'idée de récupérer la star argentine du Barça est bien réelle à Paris. Ce n'est pas juste un souhait de Neymar. Mais le média américain précise aussi que le club parisien a d'autres priorités à l'heure actuelle : prolonger le Brésilien et Kylian Mbappé, qui n'auront plus qu'une année de contrat à partir de l'été prochain. Après, il tentera peut-être de voir s'il est possible d'associer Messi à son projet, même si cela semble compliqué sur le plan financier. Voire impossible, surtout si Neymar et Mbappé rempilent et alors que le PSG est également frappé par la crise économique découlant de la pandémie de coronavirus. Un allégement de la masse salariale avec le départ de plusieurs joueurs majeurs semble même indissociable d'une éventuelle signature de l'Argentin.

Leonardo ne veut en tout cas rien exclure. Surtout s'il existe une chance d'attirer Lionel Messi, que les propriétaires qataris du PSG rêvent de récupérer depuis tant d'années maintenant. Le dirigeant brésilien sait aussi que cette possibilité peut être un argument de poids, notamment dans le dossier Neymar. Mundo Deportivo annonçait ainsi vendredi que la prolongation de contrat de l'ancien Barcelonais au PSG serait liée à la venue du sextuple Ballon d'Or. Sa déclaration tonitruante quelques heures après sa prestation XXL à Manchester United (3-1) ne laisse en effet pas beaucoup de place aux doutes à ce sujet.

Le PSG doit-il sacrifier Mbappé pour accueillir Messi la saison prochaine ?

Ligue 1 Saint-Etienne, Puel et poings liés 27/11/2020 À 15:04