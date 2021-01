Le plan établi avait le mérite d'être clair. Une arrivée à Lyon, l'explosion aux yeux de tous et un départ dans un grand club anglais avec une jolie plus-value pour l'OL, évidemment. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu. Moussa Dembélé est sur le point de rejoindre l'Atlético Madrid. Mais non seulement ce ne sera qu'un prêt, assorti sans doute d'une option d'achat non obligatoire autour de 35 millions d'euros, mais il jouera surtout les remplaçants de Luis Suarez chez les Colchoneros.

Sa situation à Lyon a fini par devenir intenable. L'ancien international est devenu un simple recours derrière le trio d'inamovibles Kadewere – Depay – Toko-Ekambi. Le basculement s'est opéré lors du 8e de finale retour de la C1 à Turin. Un match démarré sur le banc, et le début de la grande aventure lyonnaise. Rudi Garcia a choisi de ne rien changer pour le Final 8, et son doublé en sortie de banc face à Manchester City (1-3) en quart de finale n'a rien changé. Le coach des Gones privilégie désormais des profils plus mobiles. Dembélé paie aussi son inefficacité avec seulement un petit but depuis le début de la nouvelle saison.