"On travaille à la venue d'un milieu et d'un défenseur central, a indiqué Petrov. On cible ces positions depuis le début. Mais cela se décante plus lentement. On va désormais se focaliser dessus."

Sans vouloir donner de noms alors que le club est en discussion avec, au moins, les agents de Mario Lemina (Southampton) et Tiémoué Bakayoko (Chelsea), Petrov a précisé : "On travaille sur un N.6. Cela prend plus de temps que ce qu'on aurait espéré car il y a beaucoup de dossiers à prendre en compte. C'est un poste très important pour le club. Ce n'est pas facile de trouver le joueur idoine."

" Je suis sûr que les choses iront mieux "

Alors que Monaco est actuellement dernier de Ligue 1 avec 0 points en deux matches, "l'équipe n'est pas complète", selon Petrov. "On cherche encore des joueurs de top qualité, a poursuivi Petrov. Certains recrutements ont été un peu longs. Les joueurs n'ont pas encore eu le temps de travailler ensemble et de créer une cohésion collective. Je suis sûr que les choses iront mieux. je vois beaucoup d'envie et de détermination."

Au sujet de Leonardo Jardim, le vice-président monégasque a indiqué que ses relations avec lui "ont toujours été bonnes, constructives, avec des échanges très réguliers". "Je comprends que les supporteurs soient mécontents après les premiers résultats, a reconnu le dirigeant russe. Je ne pense pas que ce soit sa responsabilité (à Jardim, ndlr). Il est très exposé. Lorsque les choses tournent mal, on le pointe. Mais je peux vous dire que le staff fait du bon travail."

Malgré les débuts catastrophiques de Monaco, Oleg Petrov a réaffirmé l'objectif de podium du club en fin de saison. "Les objectifs sont toujours les mêmes", a-t-il dit. Dimanche à 15 heures, Monaco, 20e de L1, reçoit Nîmes, 19e, dans un match sous pression.