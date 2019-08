À défaut de pouvoir recruter, notamment par manque de liquidités, l'Olympique de Marseille a décidé de prolonger l'un de ses cadres. Ce jeudi après-midi, le club olympien a ainsi annoncé un accord avec Hiroki Sakai pour un nouveau bail jusqu'en 2022.

"Arrivé au club en 2016, Hiroki Sakai n’a cessé de progresser saison après saison et compte plus de 100 matchs sous le maillot olympien, écrit l'OM dans son communiqué. L’international japonais (56 sélections), très apprécié des supporters de l’OM, est devenu un élément essentiel de la formation marseillaise. Le latéral droit se voit récompenser aujourd’hui et prolonge l’aventure avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2022"