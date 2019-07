Youri Tielemans n'est plus un joueur de l'AS Monaco. Le milieu de 22 ans a quitté le club de la Principauté pour Leicester, où il était prêté durant la deuxième moitié de la saison passée. Le club anglais officialisé le transfert définitif de l'international belge, qui s'est engagé pour quatre saisons avec les Foxes. Le montant de la transaction n'a pas été officialisé, mais les médias français et britanniques annoncent une somme comprise entre 40 et 45 millions d'euros.

Monaco réalise ainsi une très belle plus-value sur un joueur qui ne s'est jamais montré à la hauteur des attentes sur le Rocher. Arrivé d'Anderlecht à l'été 2017 pour 25 millions d'euros, le Belge sortait alors d'une saison très prometteuse avec 18 buts et 15 passes décisives sous le maillot des Mauves. Il a échoué très loin de ce total en un an et demi passé à Monaco avec 6 buts et 3 passes décisives en 65 matches. L'ASM avait ainsi décidé de le prêté à Leicester en janvier dernier, Adrien Silva faisant le chemin inverse pour rejoindre le club de la Principauté.

Si Tielemans n'est jamais parvenu à exprimer son potentiel lors de ses 18 mois passés à Monaco, il ne lui en aura fallu que six pour convaincre les dirigeants des Foxes de l'acheter. Auteur de 3 buts et 4 passes décisives en 13 matches, le Diable Rouge s'est imposé comme l'un des maillons forts du club anglais durant la deuxième moitié du dernier exercice. Après avoir déjà investi plus de 30 millions d'euros pour arracher Ayoze Pérez à Newcastle, Leicester n'a pas hésité à en débourser plus de 40 sur Tielemans. Même si le potentiel du Belge reste intact compte tenu de son âge, Monaco ne s'en plaindra certainement pas.