Prévue pour ce week-end, la reprise de la Ligue 1 va se superposer à un mercato plus brûlant que jamais. Et bien évidemment, le dossier Neymar n'y est pas étranger. En Espagne, les rumeurs continuent d'être nombreuses autour du Brésilien, qui souhaite toujours quitter le PSG. Si le Barça aimerait enregistrer son retour, le club catalan continue d'étudier toutes les possibilités pour le réaliser. Et elles n'ont rien de simple.

Quel intérêt pour le PSG ?

Toutefois, selon la radio catalane RAC-1, les dirigeants blaugrana ont peut-être trouvé la formule magique pour convaincre Paris. Cette dernière parle ainsi de discussions entre les deux clubs autour d'un prêt avec obligation d'achat. Si tel est le deal, le Barça paierait donc une indemnité à Paris en 2020. Une opération similaire à celle du transfert de Kylian Mbappé de Monaco vers Paris il y a deux ans.

Vidéo - "Le rapprochement médiatique entre Neymar et le PSG n'est pas anodin..." 02:15

Concernant les chiffres, d'un possible prêt payant à l'obligation d'achat, RAC-1 ne se prononce pas. De plus, le PSG n'aurait pas grand intérêt à accepter cette possibilité. En cas de vente de sa star, le club de la capitale aimerait probablement récupérer immédiatement son dû pour en réinvestir une partie sur le mercato. La nouvelle tentative du Barça devrait donc s'annoncer vaine.