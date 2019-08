Partira ? Partira pas ? Chaque jour, voire chaque heure, la situation de Neymar est évoquée dans les journaux mondiaux. Il y a deux jours, par exemple, une information émanant du Brésil faisait état d'une mise à l'écart de l'ancien Barcelonais liée aux tractations qui le concernent actuellement. Une information démentie par Leonardo dans un court entretien publié ce jeudi sur RMC Sport.

"C’est faux. Il n’est pas écarté du groupe, a lâché le directeur sportif parisien. Il suit son programme de rééducation personnalisé." Et Leonardo d'affirmer que Neymar est loin d'avoir quitté le club francilien. "C’est un joueur du Paris Saint-Germain, il a encore trois ans de contrat à Paris, il ne faut pas l’oublier, a-t-il dit. On doit tout analyser, on doit tout régler avant qu’il ne puisse rejouer."

Voir Neymar revêtir le maillot parisien et ce alors que les messages du public du Parc des Princes furent plutôt durs à son encontre le weekend dernier n'inquiète pas Leonardo outre mesure. Si le directeur sportif parisien affirme de lui-même que "Neymar a commis des erreurs", il a également tenu à défendre l'image du joueur le plus cher du monde. "Vous savez, moi, je ne le connaissais pas avant. Au fil des jours, j’apprends à le connaître, confie-t-il. Et je pense sincèrement que c’est un bon garçon avec un très bon fond. Et sur le terrain, c’est un joueur extraordinaire." Suffisant pour une éventuelle réhabilitation du Bréslien à Paris ?