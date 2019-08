Ce ne sera pas la première fois que Parisiens et Barcelonais se rencontreront lors de ce mercato estival, mais ce sera peut-être la dernière. A en croire la presse espagnole, la RAC-1 et la Cadena Cope en tête, les dirigeants catalans ont prévu de regagner la capitale française ce mardi pour ce qui constitue un dernier essai dans l'opération Neymar.

Le 13 août dernier, déjà, Javier Bordas (directeur technique) et Eric Abidal (secrétaire technique) s'étaient présentés à Paris pour rencontrer Leonardo et tenter de rapatrier la vedette brésilienne en Catalogne, deux ans après son transfert spectaculaire au PSG. En vain. Nouveauté du jour, la délégation barcelonaise serait cette fois-ci composée d'Oscar Grau, directeur général du club, en plus des deux hommes précités. Suffisant pour faire pencher la balance en faveur des Blaugrana ?

Vidéo - Tuchel sur Neymar : "On n'a pas de garantie" 00:29

Le Barça voudrait toujours Neymar en prêt

Difficile d'imaginer à l'heure actuelle des retrouvailles entre Neymar, Lionel Messi et Luis Suarez cet été (la fameuse "MSN") puisque, toujours selon la presse espagnole, l'offre barcelonaise n'aurait pas réellement évolué. Il s'agirait toujours d'une demande de prêt avec une option d'achat estimée à 170 millions d'euros, option parfois non obligatoire selon les médias.

Lundi, Le Parisien affirmait que le PSG désirait une somme fixe immédiate (100 millions d'euros) et deux joueurs (Ousmane Dembélé et Nelson Semedo). Une demande qui, elle, ne convient pas au club calatan depuis l'entame des tractations. Si aucun camp ne fait un pas vers l'autre ce mardi, la possibilité de voir Neymar rester à Paris cette saison prendra logiquement un peu plus d'ampleur. Le marché des transferts se clôture le 2 septembre en France et en Espagne, dans six petits jours.