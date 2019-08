C’est l’homme du "se queda". Alors, forcément, parler de Neymar à Gérard Piqué n’a rien d’anodin. Le défenseur central du Barça est proche du Brésilien. Cela tombe bien, c’est lui qui s’est présenté fase à la presse mardi à Miami, dans le cadre de la tournée nord-américaine du champion d’Espagne.

Et le défenseur ne s’est pas défilé. Interrogé sur sa relation avec Neymar, Piqué a avoué être encore en contact avec lui. "Bien sûr que nous parlons avec lui, mais ce n’est pas le moment ni le lieu de dire de quoi nous discutons, a-t-il lâché. C’est lui qui doit se manifester, sortir du silence pour donner son opinion. C’est un crack sur et en dehors du terrain. Nous attendons de voir ce qu’il va se passer. Je ne peux rien dire de plus. Vous connaissez ma relation avec lui et je serais enchanté de l’avoir avec nous. Mais il joue au PSG et mon opinion ne change rien".

"Si l'opportunité surgit..."

Le tout avant de se lancer sur un long monologue concernant les qualités du Brésilien. "Je crois que c’est un très grand joueur, il connaît notre vestiaire, la ville et le club, a-t-il rappelé. Il y a des gens qui ont été mécontents de sa manière de quitter le club, mais il y a d’autres personnes qui ont été ravies de son rendement. C’est une opération compliquée. C’est un joueur du PSG et l’effectif que nous avons est suffisamment important pour gagner tous les titres. Si l’opportunité surgit, vous connaissez la relation que j’ai avec lui".