Thomas Tuchel n'a pas évité le sujet. Dans une interview accordée à Canal + et diffusée dans l'émission Canal Football Club dimanche soir, l'entraîneur parisien a été invité à s'exprimer sur le dossier chaud du PSG : Neymar. La star brésilienne souhaite quitter la capitale et un éventuel retour en Espagne, à Barcelone ou au Real Madrid, alimente la rubrique mercato depuis le début de l'été. L'entraîneur parisien n'en sait pas davantage. "Je n'ai pas de nouvelles", a-t-il assuré.

Ce qui est certain, c'est que Tuchel ne souhaite pas voir Neymar partir. "Pour l'instant, il est avec nous et c'est un joueur super décisif, a-t-il poursuivi. Si on perd Neymar, peut-être que je n'en dormirai pas, a-t-il poursuivi. Ce n'est pas possible de perdre Ney et de trouver un gars qui fasse les mêmes choses que lui. Je veux toujours qu'on joue avec lui, avec Kylian, avec tout le monde. Mais la réalité c'est qu'on doit trouver des solutions sans Ney."

Tuchel a tenté de convaincre son joueur "de rester". Sans succès. Le technicien allemand s'est résolu à attendre de voir la situation se décanter. "Les choses sont entre le club et Neymar et l’autre club s’ils veulent l’acheter ou non. C’est ça la situation", a-t-il résumé. Le Brésilien ne fait pas partie du groupe pour le premier match de la saison du PSG face à Nîmes ce dimanche.