L'OM s'est fait discret sur le marché des transferts jusqu'ici. Pour mieux accélérer dans la dernière ligne droite ? Pas impossible. Alors que le club olympien est sur le point d'officialiser l'arrivée de Dario Benedetto, l'avant-centre de Boca Juniors, il serait également sur une autre piste pour renforcer son effectif selon La Provence. Et non des moindres. Il s'agit de Ryan Sessegnon, l'un des espoirs anglais les plus prometteurs, capable d'évoluer à tous les postes du flanc gauche.

Autant le dire, ce dossier sera compliqué. Si La Provence avance un montant de 20 millions d'euros réclamé par Fulham, relégué en Championship (D2 anglaise), le prix du joueur de 19 ans est estimé à 35 millions d'euros par le site transfermarkt.com. Si la volonté de Sessegnon de ne pas végéter à l'étage inférieur peut éventuellement pousser les dirigeants londoniens à revoir le prix à la baisse, la concurrence sur ce dossier est aussi de nature à leur permettre de faire monter les enchères.

L'OM n'est en effet pas seul sur les rangs pour ce joueur amené à renforcer un côté gauche où Jordan Amavi ne donne pas toutes les garanties en défense, tandis que Nemanja Radonjic paraît bien seul en attaque après le départ de Lucas Ocampos à Séville. Tottenham, finaliste de la dernière Ligue des champions, suit aussi le joueur de très près et son projet sportif est nettement plus attractif que celui de l'OM. Les Spurs ont également puissance financière plus importante. Pour l'OM, c'est donc une piste aussi audacieuse que compliquée.