Toutes les histoires ont une fin. Même les plus belles. Arrivé en janvier 2012 au PSG, Thiago Motta, qui était l'entraîneur des U19 depuis juin 2018, quitte le club de la capitale."D’un commun accord, le Paris Saint-Germain et Thiago Motta ont décidé de libérer l’ancien milieu de terrain de sa dernière année de contrat comme entraîneur de l’équipe U19, qu’il dirigeait depuis juin 2018", peut-on lire sur le compte twitter du PSG.

En froid avec Antero Henrique, l'ancien directeur sportif parisien, Thiago Motta n'a donc pas changé de position. Malgré l'arrivée de Leonardo, l'ancien international italien est resté sur son choix d'en terminer avec son aventure parisienne. Après sept saisons comme joueur (231 matches) et une en tant qu'entraîneur, Motta fait ses valises. L'homme aux 18 trophées a été salué par Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG.

Un simple "au revoir"

"Il est un joueur majeur de la décennie (...) Pendant sept ans et demi, Thiago a apporté son professionnalisme, son énorme expérience et son expertise du football, explique "NAK. À la fin de sa carrière, Thiago voulait ensuite transmettre sa passion du football, notamment aux plus jeunes. Nous sommes heureux de lui avoir permis de faire ses premiers pas dans le métier d’entraîneur au sein du PSG, qui restera sa maison. Je lui souhaite une pleine réussite dans sa nouvelle carrière."

Alessandro Canovi, l'agent du joueur, explique quant à lui qu'il ne s'agit pas d'un "adieu définitif"... mais d'un "au revoir". Retrouvailles dans quelques années ?