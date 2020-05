TRANSFERTS - Le Paris Saint-Germain a bouclé un dossier important de son mercato en obtenant le transfert définitif de Mauro Icardi. Le club de la capitale peut aussi se réjouir d'avoir réalisé une opération financière intéressante par rapport au prix initial de l'option d'achat. Mais l'Inter a également des raisons de se frotter les mains après le départ de l'Argentin.

Pourquoi Paris fait une bonne affaire

Le prix

Leonardo a donc réussi son coup. Avec les conséquences économiques de la crise sanitaire, le directeur sportif du PSG avait l'opportunité de faire baisser le prix de l'option d'achat de Mauro Icardi. Ce qu'il a fait. Au lieu de débourser les 70 millions d'euros demandés par l'Inter au moment du prêt du joueur l'été dernier, Paris a finalement dépensé moins de 60 millions d'euros pour l'attaquant argentin (50 millions d'euros + 7 à 8 millions de bonus selon la presse italienne, 50 + 5 de bonus selon RMC). Globalement, cela correspond à la moitié du montant de la clause libératoire d'Icardi, évaluée il y a un an à 110 millions d'euros.

Leonardo, alors directeur sportif du Milan (28 avril 2019) Crédits Getty Images

Difficile de ne pas y voir une bonne opération financière. Si l'Argentin a connu une nette baisse de régime en 2020 avant l'interruption des compétitions en mars, il avait largement confirmé ses qualités de finisseur sur la première moitié de la saison. Avec un total de 20 buts en 31 matches toutes compétitions confondues, Icardi a prouvé qu'il n'avait pas été meilleur buteur de Serie A à trois reprises par hasard. C'est un gros calibre au poste d'avant-centre. A 27 ans, il a encore de belles années devant lui. Et il lui restait encore deux années de contrat avec l'Inter. Paris pouvait difficilement trouver un meilleur rapport qualité/prix sur le marché.

Le gain de temps

Le dossier de l'avant-centre était l'un des plus délicats du mercato pour les dirigeants parisiens. Avec le probable départ d'Edinson Cavani au bout de son contrat, le transfert définitif d'Icardi était un véritable enjeu. S'ils n'avaient pas pu le réaliser, les dirigeants parisiens auraient été contraints d'aller chercher un buteur sur un marché rendu particulièrement incertain par la crise économique qui touche les clubs depuis la pandémie de Covid-19. Ce n'est plus le cas. Avec Icardi, Angel Di Maria, Neymar et Kylian Mbappé, le PSG est déjà armé en attaque avant même l'ouverture du marché. Au niveau quantitatif, qualitatif, et sur le plan de la complémentarité entre ses attaquants.

Les Quatre Fantastiques du PSG : Neymar, Di Maria, Mbappé et Icardi Crédits Getty Images

Cela lui ouvre d'autres perspectives. Car Paris a d'autres dossiers à gérer, et avoir su régler celui-là rapidement lui offre un gain de temps non négligeable. Les dirigeants parisiens vont pouvoir se focaliser sur le renforcement d'autres postes et la gestion des joueurs en fin de contrat. Dans cette optique, ils ont déjà considérablement avancé sur la piste menant à Alex Telles pour compenser le départ probable de Laywin Kurzawa. Il lui reste encore à conclure. Et à se pencher sur d'autres cas qui concernent sa défense, notamment à droite et dans l'axe avec les fins de contrat de Thomas Meunier et Thiago Silva.

Pourquoi l'Inter fait une bonne affaire

La destination… et le prix, aussi

Que Paris fasse une bonne opération financière ne signifie en rien que l'Inter en réalise une mauvaise. Ce n'est certainement pas comme cela que les dirigeants nerazzurri voient les choses. Ils n'ont pas spécialement souffert de l'absence d'Icardi cette saison. Et récolter 60 millions d'euros sur un joueur qui était surtout devenu encombrant à leurs yeux n'est pas vraiment pour leur déplaire. Par ailleurs, il est encore trop tôt pour évaluer les conséquences de la crise sanitaire sur les prix du marché. A terme, il n'est pas impossible que le montant récupéré sur le transfert d'Icardi, même s'il aurait pu être plus élevé dans un autre contexte, soit intéressant dans la situation actuelle.

Ausilio Inter Crédits Getty Images

Mais si l'Inter a des raisons de se réjouir, c'est surtout parce que le club italien voulait éviter de vendre Icardi à un concurrent de Serie A. Il avait des raisons de craindre ce scénario. Déjà parce que l'Argentin semblait parfois davantage enclin à retourner sur la Botte plutôt qu'à rester à Paris. Aussi parce que tous les cadors d'Italie étaient intéressés par l'ancien joueur de la Samp. A commencer par la Juventus, qui l'avait ciblé comme une recrue potentielle pour accompagner Cristiano Ronaldo en attaque. L'Inter peut ainsi être soulagée. Son ancien artilleur ne sévira pas contre lui la saison prochaine en championnat. Dans cette optique, le club lombard aurait d'ailleurs inclus une clause dans cette optique selon Sky Italia : si le PSG vend Icardi à une autre écurie italienne d'ici mars 2021, il devra verser 15 millions d'euros à l'Inter.

L'option Cavani

On n'en est pas encore là, mais le règlement du dossier Icardi pourrait bien donner le coup d'envoi d'un jeu de dominos qui pourrait animer le prochain mercato. Que le natif de Rosario reste au PSG sonne vraisemblablement la fin de l'aventure d'Edinson Cavani dans la capitale. De là à envisager que l'Inter devienne une destination privilégiée pour l'Uruguayen, il y a un pas qui ne doit pas être franchi. "Cavani, en tant que joueur libre, est une opportunité, mais nous ne travaillons pas pour le faire actuellement, a d'ailleurs assuré Piero Ausilio, le directeur sportif de l'Inter. "Ce n'est pas une piste sérieuse." Mais elle pourrait bien le devenir.

Pour l'instant, l'Inter n'a pas plus besoin de Cavani pour la saison prochaine qu'il n'avait besoin d'Icardi pour cette saison. Mais l'Uruguayen a tout du plan B idéal pour l'Inter si le club italien venait à connaître un échec sur le plan A : conserver Lautaro Martinez. Si le Barça décidait de payer la clause libératoire de l'attaquant milanais, estimée à 111 millions d'euros, les dirigeants de l'Inter n'auraient pas besoin d'aller chercher bien loin un joueur pour le remplacer. Malgré ses 33 ans, Cavani est gratuit et il revenait bien après avoir été contrarié par les blessures. Il peut être l'une des bonnes affaires du mercato. Et en vendant Icardi à Paris, l'Inter s'est indirectement donné une ouverture pour la réaliser.

Edinson Cavani et Mauro Icardi Crédits Getty Images

