Yohan Cabaye est de retour en Ligue 1. L’ancien milieu du terrain du Paris Saint-Germain, âgé de 33 ans, s’est engagé un an avec l’AS Saint-Etienne. Il arrive en provenance du club des Emirats Arabes Unis Al Nasr Dubaï avec lequel il a rompu son contrat car il ne jouait plus.

L’ancien international français (48 sélections) n’avait plus foulé les terrains français depuis la fin de son expérience avec le Paris Saint-Germain et son transfert vers Crystal Palace en 2015. Cabaye s’est exprimé à la suite de l’officialisation de son arrivée : "C’est une grande joie et une grande fierté de signer à l’AS Saint-Étienne. J’aspire à retrouver toutes mes sensations le plus vite possible." Il a également concédé que la présence de Mathieu Debuchy dans l’effectif "a compté dans [son] choix".