Même avec les blessures de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde, difficile de qualifier le secteur offensif de l'OL de pauvre en talents. Même s'il convient de ne pas sous-estimer l'importance des deux hommes, particulièrement celle du premier, Rudi Garcia possède encore quelques beaux atouts dans sa manche. Mais après un début d'année canon (16 buts en 6 matches en janvier face à des formations de l'élite), l'attaque lyonnaise tousse sérieusement en février (5 buts en 5 matches). L'entraîneur de l'OL n'a pas encore réussi à trouver la bonne partition pour que son attaque joue juste.

"Il est important de garder à l'esprit deux choses importantes : nous avons la troisième meilleure attaque du championnat avec 38 buts inscrits et un goal-average de +12." Quand Jean-Michel Aulas met un sujet sur la table, ce n'est absolument jamais par hasard. Celui du secteur offensif de l'OL en est devenu un depuis quelques semaines. La faute à des sorties décevantes de ce point de vue-là, à un jeu qui n'emballe pas les suiveurs et à une incapacité récente à déstabiliser l'adversaire.

Aouar n'est pas (encore) Depay

Comment expliquer cette soudaine inefficacité ? Mettre de côté l'absence de Depay serait injuste pour Lyon. Le Néerlandais endossait le rôle que Dimitri Payet tient à l'OM : détonateur et finisseur. Un atout qui permet à une équipe même moyenne dans le jeu de marquer. Ni Aouar, ni Dembélé et encore moins les autres, ne peuvent, pour l'heure, remplacer avantageusement Depay. Et c'est sans doute pour ça que Rudi Garcia cherche encore la bonne solution.

Houssem Aouar lors de Lyon-Angers / Ligue 1Getty Images

En 2020, l'Olympique Lyonnais a disputé onze matches, le plus souvent en 4-3-3, parfois en 4-4-2 et même une fois en 3-4-3. Dans ce laps de temps, Garcia a montré à quel point il n'avait pas encore dégagé de quatuor (Aouar étant le quatrième homme même en 4-3-3) que l'on pourrait appeler "type". En onze matches, et malgré de rares absences (Terrier a manqué deux rencontres, tout comme Toko Ekambi, Cornet une), il a essayé dix combinaisons différentes.

"Nous venons de jouer 12 matches en 43 jours, et ce n'est pas neutre. La fatigue accumulée, tant physique que psychologique, influe sur le mental et la dynamique positive des joueurs", tente de tempérer "JMA" sur le site officiel de l'OL. "Les difficultés de notre attaque ? Il faut qu'on soit en capacité d'être aussi bon en attaque rapide qu'en attaque placée. Il faut continuer à travailler", pense Garcia.

La solution Guimarães ?

Pour aller un peu plus loin que la colonne des buts, il est intéressant de s'intéresser à celle des tirs. Et en février, l'OL a frappé en moyenne huit fois au but. C'est peu. Pire, il n'a cadré qu'à trois reprises par match. C'est inquiétant. "On gagne plus de matchs quand on joue bien, je suis le premier à le dire. Mais quand on joue autant de matchs rapprochés, on ne peut pas être brillant tout le temps, défend Rudi Garcia. Est-ce qu'il faut attaquer à tout va et ne pas se qualifier contre l'OM ou être intelligent ? On ne peut pas mettre 3-0 à tout le monde".

Le problème c'est que loin de mettre 3-0 à tout le monde, Lyon patine en Ligue 1. Certes, il est toujours en course en C1, en Coupe de France et en Coupe de la Ligue mais il n'a pris que deux points en quatre sorties en février. Et le retard avec le podium s'accumule. Pour l'expliquer, Garcia remet sur la table les absences de Depay et Reine-Adélaïde : "Il faut que les ballons arrivent devant et il faut donc des leaders techniques, insiste le technicien français. On a perdu deux de nos leaders techniques sur blessure. Il faut trouver d'autres alternatives. Aouar en est une, peut-être que Guimarães en sera une aussi."

Bruno Guimarães lors de sa présentation à l'OLEurosport

Le Brésilien, qui n'a pas encore joué sous le maillot de l'OL, sera-t-il titulaire à Metz ce vendredi soir ? Sa présence dans le onze signifierait que Rudi Garcia tentera sa onzième combinaison de l'année. Avec ou sans lui, Lyon n'a de toute façon qu'un impératif : renouer avec la victoire pour la première fois en Ligue 1 depuis le 26 janvier sous peine de voir le podium et la Ligue des champions s'éloigner encore un peu plus.