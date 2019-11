Le fair-play financier, c’était lui. En 2010, alors qu’il est président de l’UEFA, Michel Platini pèse de tout son poids pour faire adopter le FPF, interdisant notamment à un club engagé en compétition européenne de dépenser plus que ce qu'il ne gagne en propre. Avec un arsenal de sanctions appropriées.

Neuf ans après, le fair-play financier n’est pas tout à fait mort mais n’a pas réussi à réintroduire de l’égalité entre les clubs. Les gros sont encore plus gros et les nouveaux riches ont, petit à petit, intégré le gotha européen. Ce qui laisse un goût amer à Platini : "L'argent tue une philosophie du football, a-t-il avancé sur France Info. Aujourd'hui, vous achetez tous les meilleurs joueurs et vous gagnez. Tout est basé sur la richesse".

Et Platini de prendre en exemple le Paris Saint-Germain. "Le président est qatari (Nasser al-Khelaïfi), le directeur (sportif) est brésilien (Leonardo), l'entraîneur est allemand (Thomas Tuchel), il y a un Français dans l'équipe (NDLR : huit en réalité), a-t-il exposé. Pourquoi ça s'appelle le Paris-Saint-Germain ? Parce qu'il y a 40 000 personnes, une grande population qui aime son club, d'accord. Mais bon, ça pourrait s'appeler Coca-Cola ou autre chose".

Pour lutter contre cette concentration de pouvoir entre les mains d’une poignée de clubs, l’ancien patron de l’UEFA a remis sur le devant de la scène une proposition de quotas dans les clubs européens, fixant ainsi un nombre limite de joueurs étrangers par club. Histoire de redonner des identités réelles aux superpuissances qui dominent l’Europe.