Monaco a obtenu l’essentiel mardi soir, en s’imposant 1-0 pour la réception de Angers lors de la 23e journée de Ligue 1. Jovetic a permis à l’ASM de prendre l’avantage d’une subtile tête lobbée (18e) avant que les Monégasques ne s’effacent en deuxième période. Sans briller, le club de la Principauté a mis fin à sa mauvaise série de 3 revers de suite et engrange sa première victoire en championnat sous l’ère Robert Moreno. Le SCO attendra encore pour son premier succès en 2020.

Trois jours après sa rencontre cauchemardesque à Nîmes (1-3), Monaco s’est remis la tête à l’endroit. Robert Moreno devait faire sans Bakayoko et Gelson Martins, expulsés samedi. Le onze monégasque présentait donc cinq changements au coup d’envoi. Le choix du 4-2-3-1 avec Ben Yedder en pointe, Fofana et Jovetic sur les ailes et Fabregas de retour au milieu, s’est vite révélé efficace. L’ASM s’est montrée remuante en début de match, multipliant les centres par l’intermédiaire d’un excellent Ballo-Touré.

A la 18e minute, sur un ballon parfaitement dosé de Fofana plein axe par-dessus la défense, Jovetic a eu la lucidité de voir Petkovic exagérément avancé et de placer une magnifique tête lobbée pour ouvrir le score.

Monaco a continué à obtenir quelques situation en passant sur les côtés et s’est exposé à quelques contres adverses. Une erreur de Ballo-Touré a mis Thioub, toujours remuant, en position dangereuse, sans pour autant parvenir à frapper (29e). Dans les cinq dernières minutes du premier acte, Angers s’est réveillé de sa torpeur. Capelle était tout proche de l’égalisation (45e), mais Lecomte a claqué le ballon sur sa ligne.