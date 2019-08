Cesc Fabregas lors de la première journée, face à Lyon (0-3). Puis Ruben Aguilar à Metz, il y a une semaine (3-0). Monaco s'est habitué à évoluer en infériorité numérique depuis la reprise. L’ASM a remis le couvert face à Nîmes dimanche, lors de la troisième journée (2-2). Peu après la reprise (56e), Jemerson a en effet vu rouge pour un tacle mal maîtrisé sur Romain Philippoteaux.

Une intervention plus maladroite que violente qui ne méritait pas cette sanction selon Leonardo Jardim : "J'étais ici il y a deux minutes avec Philippoteaux, j'ai regardé sa jambe : intacte, rien, a-t-il lâché en conférence de presse. Peut-être que c'est lui qui touche Jemerson (…) Dans les autres matches, je vois des tacles pires que ça et je vois des jaunes. Il faut respecter le club et ceux qui y travaillent".

"L'attaque et la défense ont très bien marché à onze contre onze"

Si la faute du Brésilien n'avait, il est vrai, rien de très impressionnant, le technicien portugais a poursuivi en faisant preuve d'un brin de mauvaise foi : "La chaussette trouée ? Jemerson a contré le ballon. Après, le foot est un sport de contacts".

Une chose est sûre, cette décision arbitrale n'a pas fait les affaires des Monégasques qui, menant 2-0, se sont mis à subir avant de craquer dans les vingt dernières minutes. Pour atteindre le triste bilan de huit buts encaissés en trois rencontres : "L'attaque a très bien marché et la défense aussi, à onze contre onze, s'est défendu Jardim. On était plus proches du 3-0. Après, à dix… On a même joué à 8 car deux ou trois joueurs étaient explosés (physiquement, ndlr)".

Un facteur physique qui a pesé davantage sur le club du Rocher, alors que plusieurs des nouvelles têtes alignées dimanche n'avaient pas effectué de pré-saison : "Toutes ces recrues sont arrivées, ne se connaissent pas, n'ont pas la condition physique pour faire 90 minutes". Islam Slimani et Wissam Ben Yedder avaient pourtant mis l'ASM sur de bons rails, alors que Henry Onyekuru a lui aussi pesé. C'est avec ces promesses que Jardim et ses troupes se consoleront.