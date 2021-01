Un penalty depuis le 1er novembre. Voilà le terrible bilan de Wissam Ben Yedder qui traverse sa plus grosse crise de confiance depuis son arrivée à Monaco. La machine à buts s'est enrayée et l'international français ne parvient plus à marquer. Plus inquiétant encore, il faut remonter au mois de septembre pour trouver trace d'un but dans le jeu. Alors même que Monaco, troisième meilleure attaque de Ligue 1, enfile les buts comme des perles. Un bien curieux paradoxe.