14 à 11... Dans la course au titre convoité de meilleur buteur de Ligue 1, le Monégasque Wissam Ben Yedder devance le tenant, Kylian Mbappé. Mais ce duel, qui profite indirectement à l'équipe de France, est loin d'avoir rendu son verdict.

Mbappé, couronne à défendre

A peine 2020 entamé, Kylian Mbappé était à quelques centimètres de déjà s'offrir le prix Puskas du plus beau but de l'année. Contre Saint-Etienne (6-1) en Coupe de la Ligue, son coup du foulard brossé -- tir spectaculaire derrière la jambe d'appui -- a provoqué l'enthousiasme. Passée finalement juste à côté des buts adverses, sa tentative a symbolisé son envie de démarrer la nouvelle année pied au plancher pour rafler les derniers titres prestigieux qui lui manquent: Ligue des champions, Euro, médaille d'or olympique... et Ballon d'Or !

Avant de s'offrir un nouveau prix pour sa collection de trophées, "KM" devra toutefois d'abord protéger l'un de ses biens. Meilleur buteur de Ligue 1 pour la première fois de sa carrière la saison dernière (33 buts), le prodige français (21 ans) est tombé sur un gros client pour l'exercice 2019/20 : Wissam Ben Yedder (29 ans).

Neymar Jr, Kylian MbappeGetty Images

Actuel deuxième du classement derrière son coéquipier de l'équipe de France, Mbappé a manqué l'occasion dimanche de combler son retard. Pis, Ben Yedder a accentué son avance (14 buts contre 11), au moment où "KM" peinait à se montrer adroit. A la 26e minute, le Parisien s'est même fait une frayeur, après une torsion au genou sur un contrôle en pleine course. Plus de peur que de mal, le jeune attaquant ayant repris le jeu dans la foulée mais sans se montrer aussi tranchant que lors du carton contre les Verts.

Neymar, l'autre superstar parisienne, lui a même volé la vedette, en étant impliqué sur les trois buts du PSG, avec un doublé et un tir astucieux dévié contre son camp par Fodé Ballo-Touré. Avec 10 buts en L1, "Ney" recolle à une longueur de son compère, tout en dépassant Mauro Icardi (9 buts). Fort de son statut de tireur N.1 des penalties, le N.10 brésilien constitue une autre menace de taille. A Mbappé de restaurer son autorité sur le royaume des buteurs dans son ex-jardin princier, dès mercredi !

Ben Yedder, ambition "sans limite"

Depuis son retour en France, après avoir réussi à Séville (137 matches, 70 buts en trois saisons), Wissam Ben Yedder répète à l'envie: "Je n'ai pas de limite". Sous les ordres de Leonardo Jardim ou ceux de Robert Moreno, ses performances restent de haut niveau. WBY est LE leader technique d'un Monaco qui, malgré un début de saison calamiteux, vise le podium. Leader technique d'une force offensive qui commence à effrayer ses adversaires.

"C'est un grand joueur, très important pour moi, assure Robert Moreno. Il a la qualité pour marquer et donne beaucoup de solutions à ses coéquipiers." Incontournable, WBY s'"adapte au système". "En changer ne me pose pas de problème, lance-t-il. Je peux jouer seul en pointe, avec un attaquant en soutien, ou N.10."

Dimanche, sa prestation face à la défense centrale du Brésil vainqueur de le Copa America l'été dernier, a été unanimement saluée. Et Didier Deschamps, qui suit de très près ses prestations, sait qu'il peut encore progresser. Son profil a beau être différent de celui d'Olivier Giroud, son passé en Bleu (8 sélections, 2 buts) bien moins riche (97 sélection, 39 buts), la concurrence pour une place de titulaire existera si l'ex-Toulousain reste à ce niveau.

Capable de décrocher pour offrir des solutions, il a, contre Paris, assuré le premier harcèlement sur la relance adverse, comme été clinique en position de frappe. "C'est l'instinct, expliquait-il récemment. J'essaie d'exploiter tous les ballons. J'ai toujours pris des risques dans le jeu." La Ligue 1 redécouvre donc un Ben Yedder épanoui, sûr de sa force. Et même s'il dit ne "pas focaliser pas sur le classement des buteurs", il ne lâchera pas son leadership facilement.