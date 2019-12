L'avenir de Leonardo Jardim sur le Rocher ne tiendrait plus qu'à un fil. Un peu plus d'un an après son premier licenciement, le technicien portugais pourrait de nouveau être écarté du club de la Principauté selon les informations de Monaco Infos. En effet, la prestation indigeste face au LOSC mardi soir n'a pas été du goût de la direction monégasque qui aurait fixé un ultimatum à son entraîneur : une nouvelle contre-performance ce samedi à domicile face à Lille (19e journée de L1) pourrait coûter la place à Leonardo Jardim.

Le public du Stade Louis II a par ailleurs réclamé sa démission à l'occasion de ce match de Coupe de la Ligue. "Je comprends le public, il aime son club, il aime le beau jeu, on a eu des bons résultats récemment, il demande plus. Ils (les supporters, ndlr) veulent gagner les matchs, c’est normal. Mais le staff a aussi envie de gagner. Les joueurs aussi", a répondu l'ancien coach du Sporting Portugal mardi en conférence de presse d'après-match.

Vidéo - Ça risque de bouger à Monaco : les infos de Manu Lonjon 01:07

Alors que son retour à l'AS Monaco à la fin janvier, à la place de son successeur Thierry Henry, avait permis au Champion de France 2017 de se sauver en Ligue 1, Leonardo Jardim n'a pas réussi à confirmer les espoirs entretenus lors de l'exercice 2018-2019. Actuellement neuvième, l'ASM se cherche encore au niveau du jeu et se repose quasiment uniquement sur son duo Ben Yedder-Slimani sur le plan offensif. Le club de la Principauté est aussi quatorzième au classement des défenses. C'est trop peu pour un candidat déclaré au Top 5 de la L1.