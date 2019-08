Nantes et l'Olympique de Marseille retiendront l'essentiel : un point, le premier de la saison, et puis c'est tout. Il ne fallait pas espérer mieux à la Beaujoire ce samedi, avec un triste match nul (0-0) entre les deux équipes dans le cadre de la 2e journée de Ligue 1. Respectivement battus par Lille (1-2) et Reims (0-2) la semaine passée, Nantais et Marseillais ouvrent donc leur compteur, mais sans rassurer. Bien au contraire.

Alors que l'Olympique Lyonnais a impressionné collectivement face à Angers (6-0) vendredi soir, l'OM a une nouvelle fois déjoué. Incapable de se procurer la moindre occasion construite dans le jeu, la formation phocéenne a tout de même eu l'occasion d'ouvrir le score en première période, grâce à un penalty accordé par le VAR. Mais la nouvelle recrue Benedetto, qui célébrait sa première titularisation, a envoyé le ballon dans les nuages…

Dimitri Payet (OM) face à NantesGetty Images

Mandanda redevient infranchissable

Rien ne change à l'OM ? L'expression peut tout de même paraître exagérée. La défense reste, certes, toujours aussi fébrile, le milieu de terrain et les attaquants manquent toujours autant de créativité, mais Mandanda a bel et bien changé, lui. Méconnaissable la saison passée, l'international français a profité de Merano pour se refaire une santé, et sa cure n'a pas tardé à donner des résultats, avec au moins 6 arrêts déterminants face aux Nantais.

Bamba, Touré, Coulibaly, Abeid, tous ont vu le portier marseillais repousser leurs tentatives, qu'elles soient à ras de terre, à mi-hauteur ou en lucarne. Sans Mandanda, redevenu infranchissable, les hommes de Christian Gourcuff auraient sans doute obtenu les trois points, et il s'agira d'un motif de satisfaction pour les Canaris, alors que les Marseillais vont avoir du mal à en trouver. Mais peu importe, au final, ce sera bien un point chacun, et puis c'est tout.