Madrid, Barcelone, Paris… où jouera Neymar cette saison ? Pas à Rennes ce dimanche, en tout cas. La star brésilienne du PSG n'est pas dans le groupe concocté par Thomas Tuchel pour affronter le Stade Rennais au Roazhon Park à partir de 21h. Ander Herrera, Thilo Kehrer (blessés), Layvin Kurzawa (malade) et Presnel Kimpembe (reprise) ne participeront pas non plus à ce match de la deuxième journée de Ligue 1.

La raison de l'absence de Neymar est la même que celle de Kimpembe, selon l'information publiée par le club parisien ce samedi sur son site. Il est en phase de "reprise". Thomas Tuchel a précisé, en conférence de presse, que le Brésilien avait partiellement participé à la séance du jour : "Neymar a commencé l'entraînement avec nous aujourd'hui (samedi), mais il ne l'a pas terminé."

" S'il n'y a pas de solution, il reste avec nous "

Interrogé sur l'avenir de l'ex-Barcelonais, Tuchel a rappelé l'importance qu'il avait à ses yeux, à condition qu'il soit dans de bonnes dispositions physiques et mentales : "C'est mon joueur, il est dans mon vestiaire. Quand je pense à une équipe forte, je pense à une équipe avec Ney (Neymar). Mais Ney dans un état d'esprit positif, avec de l'agressivité, des courses, des dribbles, libre et totalement fit."

Le technicien allemand a conclu, de manière très pragmatique, au sujet du possible départ de l'attaquant auriverde : "Aujourd'hui, il n'y a pas de solution (...) et s'il n'y a pas de solution, il reste avec nous."