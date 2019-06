Neymar attend la fin de la Copa América pour parler publiquement

Il ne se passe pas une journée sans que Neymar ne fasse la Une de l'autre côté des Pyrénées. Cette fois, c'est le quotidien Sport qui illustre sa première page avec le Brésilien du PSG. Pas de nouvelle avancée entre le club parisien et le Barça, ni de tractations entre le club catalan et son ex joueur. La publication espagnole fait sa première page sur le timing des possibles avancées du dossier le plus chaud de l'été. Elle assure qu'il va falloir encore patienter un peu pour en savoir plus sur l'avenir de la star.

Alors que la volonté de Neymar reste la seule (relative) inconnue, le Parisien souhaite ainsi attendre la fin de la Copa América pour enfin s'exprimer. Dans "l'opération Neymar" qu'annonce la Une de Sport, le nouvel épisode se nomme donc "Neymar va rompre son silence". Il faudra toutefois patienter encore un peu, puisque la Seleçao pourrait être en lice jusqu'au 7 juillet en cas de finale. Heureuse coïncidence, la reprise du Paris Saint-Germain est prévue pour… le lendemain. Mundo Deportivo clame à ce propos que Neymar pourrait donc être tenté de manquer ce retour au Camp des Loges s'il considère que les dirigeants de la capitale n'en font pas assez pour permettre la transaction.

Car s'il va falloir attendre encore un peu avant la prise de parole tant attendue, son contenu ne fait pas le moindre doute pour Sport. Après avoir annoncé mardi un accord entre le FC Barcelone et le joueur brésilien, le quotidien insiste en qualifiant le divorce entre Paris et Neymar comme "total" et que ce dernier parlera afin de manifester officiellement ses velléités de départ vers la Catalogne. Le Barça n'attendrait d'ailleurs que ça comme d'un levier de négociations pour pouvoir débuter concrètement les discussions avec le champion de France. Les mots de Neymar pourraient donc être tout aussi décisifs que ses coups de patte sur le pré.